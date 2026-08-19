Svet

IRANCI PRETE ARMAGEDONOM: Uništićemo Izrael, slom je siguran - Vrata pakla širom otvorena

Симеуновић А. Милош

19. 08. 2026. u 18:43

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KOMANDANT snaga Kuds Korpusa garde Islamske revolucije Irana (IRGC), brigadni general Esmail Gaani, izjavio je da izraelska aneksija ne dolazi u obzir i da je slom Izraela izvestan.

ИРАНЦИ ПРЕТЕ АРМАГЕДОНОМ: Уништићемо Израел, слом је сигуран - Врата пакла широм отворена

Foto: AI generated

On je naglasio da su se „uzurpatori Palestine“ na okupiranim teritorijama suočili sa „društvenim rakom“ i da je njihov slom iznutra neizbežan.

General Gaani je dodao da „divlji i nekontrolisani teroristi“ na Zapadnoj obali ne mogu da potisnu palestinsko pitanje na marginu svetske pažnje.

„Aneksija ne dolazi u obzir, a slom kriminalnog izraelskog režima je siguran“, naglasio je Gaani.

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