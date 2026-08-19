IRANCI PRETE ARMAGEDONOM: Uništićemo Izrael, slom je siguran - Vrata pakla širom otvorena

KOMANDANT snaga Kuds Korpusa garde Islamske revolucije Irana (IRGC), brigadni general Esmail Gaani, izjavio je da izraelska aneksija ne dolazi u obzir i da je slom Izraela izvestan.

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On je naglasio da su se „uzurpatori Palestine“ na okupiranim teritorijama suočili sa „društvenim rakom“ i da je njihov slom iznutra neizbežan.

General Gaani je dodao da „divlji i nekontrolisani teroristi“ na Zapadnoj obali ne mogu da potisnu palestinsko pitanje na marginu svetske pažnje.

„Aneksija ne dolazi u obzir, a slom kriminalnog izraelskog režima je siguran“, naglasio je Gaani.