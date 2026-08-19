Mi se dobro slažemo: Tramp najavio da planira da se sastane sa Kim DŽong Unom

AMERIČKI predsednik Donald Tramp izjavio je danas da planira da se sastane sa severnokorejskim liderom Kim Džong Unom, ponovivši da se njih dvojica dobro slažu.

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-Veoma dobro poznajem Kim Džong Una i biće dobro sve dok imamo pametnog predsednika. Činjenica je da se slažem sa njim, to je dobra stvar, a ne loša. On ima 57 veoma moćnih nuklearnih oružja, rekao je Tramp novinarima.

On je kazao da to nikada nije trebalo da bude dozvoljeno.

-Da sam predsednik, ne bih to dozvolio. Ali on ih ima (nuklearna oružja), kazao je Tramp tokom obilaska heliodroma koji se gradi na istorijskom južnom travnjaku Bele kuće, prenosi Rojters.

Donald Tramp je ranije ove nedelje, nakon njegove najave da će SAD smanjiti obim vojnih vežbi sa Južnom Korejom, nagovestio da je nedavno komunicirao sa Kim Džong Unom.

Tramp je tada, razgovarajući sa novinarima u Ovalnom kabinetu Bele kuće, na pitanje zašto Kim Džong Un nije reagovao na njegovu najavu da će smanjiti vežbe sa Južnom Korejom, odgovorio da on "jeste" reagovao.

Tanjug

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