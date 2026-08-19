STAROVIĆ DEMONTIRAO ĐILASA: NJegov mašinski mozak dokazano ume da zbraja do 619

MINISTAR za evropske integracije Nemanja Starović brutalno je odgovorio Draganu Đilasu na tvrdnje da se Beograd najbolje razvijao u vreme njegove tiranije.

Foto: Franz Perc/Alamy/Profimedia

- Prilično neubedljiv pokušaj gazde srpske opozicije da nam objasni kako je Beograd prosperirao u njegovo vreme, a da sada eto propada. Moglo je to bolje, ipak je on najpametniji u oštroj konkurenciji blokaderske elite. Njegov mašinski mozak dokazano ume da zbraja do 619 - napisao je ministar Starović na mreži H.

Prilično neubedljiv pokušaj gazde srpske opozicije da nam objasni kako je Beograd prosperirao u njegovo vreme, a da sada eto propada. Moglo je to bolje, ipak je on najpametniji u oštroj konkurenciji blokaderske elite. Njegov mašinski mozak dokazano ume da zbraja do 619. https://t.co/uhka8QvWKY — Nemanja Starović (@nstarovic) August 19, 2026