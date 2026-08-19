STAROVIĆ DEMONTIRAO ĐILASA: NJegov mašinski mozak dokazano ume da zbraja do 619
MINISTAR za evropske integracije Nemanja Starović brutalno je odgovorio Draganu Đilasu na tvrdnje da se Beograd najbolje razvijao u vreme njegove tiranije.
- Prilično neubedljiv pokušaj gazde srpske opozicije da nam objasni kako je Beograd prosperirao u njegovo vreme, a da sada eto propada. Moglo je to bolje, ipak je on najpametniji u oštroj konkurenciji blokaderske elite. Njegov mašinski mozak dokazano ume da zbraja do 619 - napisao je ministar Starović na mreži H.
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