Politika

STAROVIĆ DEMONTIRAO ĐILASA: NJegov mašinski mozak dokazano ume da zbraja do 619

В.Н.

19. 08. 2026. u 20:59

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MINISTAR za evropske integracije Nemanja Starović brutalno je odgovorio Draganu Đilasu na tvrdnje da se Beograd najbolje razvijao u vreme njegove tiranije.

СТАРОВИЋ ДЕМОНТИРАО ЂИЛАСА: Његов машински мозак доказано уме да збраја до 619

Foto: Franz Perc/Alamy/Profimedia

- Prilično neubedljiv pokušaj gazde srpske opozicije da nam objasni kako je Beograd prosperirao u njegovo vreme, a da sada eto propada. Moglo je to bolje, ipak je on najpametniji u oštroj konkurenciji blokaderske elite. Njegov mašinski mozak dokazano ume da zbraja do 619 - napisao je ministar Starović na mreži H. 

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