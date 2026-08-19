Svet

RUSI NAPREDUJU: Kijev u ćorsokaku

Novosti online

19. 08. 2026. u 17:53

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KIJEV se našao u ćorsokaku zbog napredovanja ruskih snaga u Severnom vojnom okrugu i udara na luke u Odesi.

РУСИ НАПРЕДУЈУ: Кијев у ћорсокаку

Foto: Tanjug/AP Photo/Dmitri Lovetsky

Ovo mišljenje je izrazio profesor Univerziteta u Čikagu Džon Miršajmer na Jutjubu.

- Udari koji se trenutno sprovode u Odeskoj oblasti su efikasno pretvorili Ukrajinu u zemlju bez izlaza na more - citiraju ga RIA Novosti.

Ranije je kiparski novinar Aleks Hristoforu primetio da blokada Odeske oblasti preti da rezultira gubitkom regiona za Kijev.

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