RUSI NAPREDUJU: Kijev u ćorsokaku
KIJEV se našao u ćorsokaku zbog napredovanja ruskih snaga u Severnom vojnom okrugu i udara na luke u Odesi.
Ovo mišljenje je izrazio profesor Univerziteta u Čikagu Džon Miršajmer na Jutjubu.
- Udari koji se trenutno sprovode u Odeskoj oblasti su efikasno pretvorili Ukrajinu u zemlju bez izlaza na more - citiraju ga RIA Novosti.
Ranije je kiparski novinar Aleks Hristoforu primetio da blokada Odeske oblasti preti da rezultira gubitkom regiona za Kijev.
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