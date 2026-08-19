IRAN ŽESTOKO ZAPRETIO ZEMLJAMA ZALIVA: Ko pomaže Amerikancima, ratuje protiv nas
NAČELNIK štaba Oružanih snaga Irana Ali Abdolahi, upozorio je zemlje na južnoj obali Persijskog zaliva da će svaku pomoć američkim snagama smatrati partnerstvom sa neprijateljem Irana.
Abdolahi je, prema iranskoj novinskoj agenciji Tasnim, rekao da zemlje koje tvrde da neće dozvoliti SAD da koriste njihove teritorije protiv Irana treba da imaju na umu da Teheran prati njihovo vojno delovanje.
On je ocenio da je malo verovatno da je veliki broj američkih vojnih aviona, posebno aviona za dopunu gorivom, raspoređen u regionalnim bazama bez znanja zemalja domaćina.
- Svaka pomoć ili olakšavanje agresivnoj američkoj vojsci jednako je učešću u američkim vojnim snagama - poručio je Abdolahi, upozoravajući zemlje regiona da će Iran takve aktivnosti smatrati podrškom američkim vojnim operacijama.
List "Fajnenšel tajms" (FT) objavio je da Iran razmatra mogućnost napada na američke vojne ciljeve u Evropi ukoliko predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp ponovo eskalira sukob, naveli su ljudi bliski iranskom režimu.
Dva izvora su rekla da su iranske snage procenjivale moguće napade na američku imovinu u jugoistočnoj Evropi, uključujući američke kapacitete u Bugarskoj i da je među potencijalnim metama pomenut i Kipar.
Iranske snage su navodno razmatrale i napade na podmorske optičke kablove u Ormuskom moreuzu.
Prema izvorima, Iran priprema planove za proširenje sukoba van Bliskog istoka ukoliko Tramp ponovo napadne iransku infrastrukturu.
(RT Balkan)
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