Mediji: Zaraza se proširila Šibenikom, velik broj građana zatražio lekarsku pomoć
VELIKI broj Šibenčana je u protekla dva dana zatražilo pomoć lekara zbog bolova u stomaku, povraćanja, dijareje i visoke temperature.
Uzorci se još analiziraju, a sumnja se na zarazu salmonelom, piše gradski portal Šibenik.in pozivajući se na informacije čitalaca.
-U bolnici su mi završili dvoipogodišnji unuk i majka od 80 godina, i jako su loše. Čekaonica u bolnici je puna ljudi s istim tegobama, ispričala je Šibenčanka Neda.
Ona i još nekoliko ljudi s kojima su novinari Šibenik ina razgovarali sumnjaju da je problem u prasetini koju su kupili na Veliku Gospu u jednoj šibenskoj mesari. Međutim, tačan uzrok, a verovatno i izvor, biće poznati nakon što se obrade uzorci.
Da je u šibensku bolnicu primljeni veći broj pacijenata sa crevnom infekcijom, potvrdila je dr Ivana Skorić.
-Istina je da je primljen veći broj pacijenata s akutnom crevnom infekcijom, a u ovom trenutku razmatra se o hospitalizaciji jednog pacijenta, rekla je Skorić.
O uzroku dr Skorić nije htela da govori dok ne budu obrađeni uzorci.
Inače, salmoneloza je jedna od opasnijih crevnih zaraznih bolesti. Uzročnik zaraze je bakterija Salmonela koja se može nalaziti u vodi zagađenoj fekalijama, školjkama (zbog zagađene vode), termički neadekvatno obrađenom mleku i mlečnim proizvodima, kao i u jajima, mesu i mesnim proizvodima.
Tanjug
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