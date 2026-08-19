BUGARSKA U PANICI: Dižu bezbednost vazduhoplovne baze zbog straha od iranskog udara

BUGARSKA je pojačala mere bezbednosti na vazduhoplovnoj bazi Bezmer nakon izveštaja da Iran razmatra moguće napade na američke vojne ciljeve u jugoistočnoj Evropi, uključujući i one u Bugarskoj.

foto: PJF Military Collection / Alamy / Profimedia

Bugarski ministar unutrašnjih poslova Ivan Demerdžijev rekao je da su preduzete „sve moguće mere“ za zaštitu baze u koordinaciji sa Ministarstvom odbrane.

Dodao je da su mere prilagođene nivou pretnje, koji je znatno viši od onog koji trenutno procenjuju bugarske bezbednosne službe.

- Stalno pratimo situaciju i razvoj događaja i nastavićemo da preduzimamo preventivne mere koje su znatno opsežnije i intenzivnije od nivoa pretnje koji pokazuju informacije koje trenutno imamo - rekao je Demerdžijev.

Iran je navodno razmatrao moguće ciljeve

Reakcija bugarskih vlasti usledila je nakon što je Fajnenšel tajms objavio, pozivajući se na dva izvora bliska iranskom režimu, da iranske snage procenjuju mogućnost napada na američke vojne objekte u jugoistočnoj Evropi ako američki predsednik Donald Tramp dodatno eskalira sukob sa Iranom.

Bugarska se takođe pominje kao potencijalna meta, pošto je prošlog meseca odobrila korišćenje baze Bezmer od strane američkih aviona za dopunjavanje gorivom.

U izveštaju se kao moguća meta pominje i Kipar.

Do osam američkih tankera i 250 vojnika u Bezmeru

Bugarski parlament je 22. jula odobrio raspoređivanje do osam američkih aviona za dopunu gorivom u vazduhu KC-135 i do 250 američkih vojnika u bazu Bezmer.

Raspoređivanje će trajati od 24. jula do 1. oktobra i služiće za podršku američkim operacijama na Bliskom istoku.

Odluka je doneta nakon zahteva američke ambasade u Sofiji. Bugarski premijer Rumen Radev je ranije naglasio da su avioni namenjeni isključivo za logističku podršku i dopunu gorivom u vazduhu van bugarskog vazdušnog prostora i da se nikakve borbene operacije na Bliskom istoku neće izvoditi sa bugarske teritorije.

Razgovori između SAD i Irana u zastoju

Bezbednosne tenzije dolaze u trenutku kada su razgovori između SAD i Irana u zastoju nakon memoranduma o razumevanju potpisanog u junu, koji je trebalo da otvori put za kraj rata i širi sporazum.

Istovremeno, razgovori između Irana i Omana o režimu plovidbe u Ormuskom moreuzu su u toku, ali za sada bez konačnog sporazuma.

(Indeks.hr)

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