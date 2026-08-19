Svet

IZRAEL NASTAVLJA DA SEJE SMRT: Vazdušni napad na policijski punkt u Gazi, ubijeno devet ljudi

Novosti online

19. 08. 2026. u 17:07

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

DEVET osoba ubijeno je danas, dok je 15 povređeno, u izraelskom vazdušnom napadu na policijski punkt u Gazi, saopštili su palestinski zvaničnici.

ИЗРАЕЛ НАСТАВЉА ДА СЕЈЕ СМРТ: Ваздушни напад на полицијски пункт у Гази, убијено девет људи

Foto Tanjug/AP Photo/Hussein Malla

Palestinsko Ministarstvo unutrašnjih poslova, koje kontroliše Hamas, optužilo je Izrael da pokušava da poseje haos u Pojasu Gaze, tako što gađa policijske snage, prenosi Tajms of Izrael, koji se poziva na palestinske medije.

Izraelske odbrambene snage su saopštile da su meta napada bili "teroristički operativci“.

Prema izveštajima palestinskih lekara, u odvojenom izraelskom napadu na izbeglički kamp Nuseirat u centralnom delu Pojasa Gaze, ubijen je još jedan Palestinac.

(Tanjug)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

LAK ZADATAK ZA ATLETIKO: Novajlija nema šta da traži na Metropolitanu
Tip fudbal

0 5

LAK ZADATAK ZA ATLETIKO: Novajlija nema šta da traži na "Metropolitanu"

Atletiko Madrid novu sezonu La Lige otvara na svom "Metropolitanu" protiv povratnika u elitni rang, Malage (21.00). Ekipa Dijega Simeonea želi da odmah pokaže da je spremna za ozbiljniji napad na vrh tabele nakon razočaravajućeg četvrtog mesta prošle sezone, dok će gosti biti zadovoljni opstankom u Primeri, mada neće biti lak zadatak to i ostvariti.

19. 08. 2026. u 07:30

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
MLADENCI POGINULI NA MEDENOM MESECU U GRČKOJ: Helikopter se srušio i eksplodirao

MLADENCI POGINULI NA MEDENOM MESECU U GRČKOJ: Helikopter se srušio i eksplodirao