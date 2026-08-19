IZRAEL NASTAVLJA DA SEJE SMRT: Vazdušni napad na policijski punkt u Gazi, ubijeno devet ljudi

DEVET osoba ubijeno je danas, dok je 15 povređeno, u izraelskom vazdušnom napadu na policijski punkt u Gazi, saopštili su palestinski zvaničnici.

Foto Tanjug/AP Photo/Hussein Malla

Palestinsko Ministarstvo unutrašnjih poslova, koje kontroliše Hamas, optužilo je Izrael da pokušava da poseje haos u Pojasu Gaze, tako što gađa policijske snage, prenosi Tajms of Izrael, koji se poziva na palestinske medije.

Izraelske odbrambene snage su saopštile da su meta napada bili "teroristički operativci“.

Prema izveštajima palestinskih lekara, u odvojenom izraelskom napadu na izbeglički kamp Nuseirat u centralnom delu Pojasa Gaze, ubijen je još jedan Palestinac.

(Tanjug)