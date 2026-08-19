Svet

SNAŽAN ZEMLJOTRES: Drmalo se jačinom preko 5 stepeni po Rihteru

Танјуг

19. 08. 2026. u 07:28

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ZEMLjOTRES je pogodio Kinu.

СНАЖАН ЗЕМЉОТРЕС: Дрмало се јачином преко 5 степени по Рихтеру

Foto: AI generated

Zemljotres jačine 5,6 stepeni po Rihteru pogodio je provinciju Ćinghaj na zapadu Kine, saopštio je Nemački geofizički zavod (GFZ).

Za sada nema podataka o eventualno povređenima ili šteti.

Ćinghaj je provincija u zapadnom delu Kine, na Tibetanskoj visoravni.

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