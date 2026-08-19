SNAŽAN ZEMLJOTRES: Drmalo se jačinom preko 5 stepeni po Rihteru
ZEMLjOTRES je pogodio Kinu.
Zemljotres jačine 5,6 stepeni po Rihteru pogodio je provinciju Ćinghaj na zapadu Kine, saopštio je Nemački geofizički zavod (GFZ).
Za sada nema podataka o eventualno povređenima ili šteti.
Ćinghaj je provincija u zapadnom delu Kine, na Tibetanskoj visoravni.
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