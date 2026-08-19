NEMA KONTRADIKCIJE: Iran spreman za pregovore sa SAD, ali održava borbenu gotovost
IRAN je spreman za pregovore sa Sjedinjenim Državama, ali održava borbenu gotovost na najvišem nivou, prema rečima ambasadora Islamske Republike u Rusiji.
On je u razgovoru za RIA Novosti napomenuo da Teheran, uprkos otvorenosti za dijalog sa Vašingtonom, uzima u obzir najgore moguće scenarije.
- Stoga, nema kontradikcije između spremnosti za pregovore i najviše vojne gotovosti - dodao je diplomata.
Ranije je „Fajnenšel tajms“ objavio da Iran ne isključuje mogućnost napada na američke vojne objekte u Evropi u slučaju eskalacije.
Podsetimo, poslednjih nedelja Vašington i Teheran, uz učešće posrednika sa Bliskog istoka, pokušavaju da usaglase uslove novog sporazuma kako bi se okončao sukob.
Američki lider Donald Tramp je 9. avgusta kazao da Vašington sa Teheranom vodi „pregovore polovičnim intenzitetom“, dok se ekonomska situacija u Iranu, navodno, pogoršava.
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