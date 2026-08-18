MOSKVA UVREDE NE OPRAŠTA : Diplomatski sukob doveden do usijanja, Rusija kreće u kontranapad
RUSKO Ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je danas da je japanskom ambasadoru uručen snažan protest zbog antiruskih izjava japanskog rukovodstva nakon posete ruskog predsednika Vladimira Putina ostrvu Iturup.
Moskva je ambasadoru poručila da su suverenitet i jurisdikcija Rusije nad Južnim Kurilskim ostrvima nepovredivi i da su neprihvatljivi i nezakoniti pokušaji Japana da ih dovede u pitanje, preneo je TASS.
Rusko ministarstvo je takođe navelo da Moskva ima pravo da preduzme odgovarajuće kontramere zbog japanske politike sankcija i podrške Ukrajini.
Kako je ranije objavljeno, japanski ambasador u Rusiji Akira Muto pozvan je u rusko Ministarstvo spoljnih poslova, nakon što je Tokio kritikovao Putinovu posetu Kurilskim ostrvima.
Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov prethodno je rekao da je japanski ambasador bio pozvan u resorno ministarstvo, ali da se nije pojavio u zakazanim terminima, preneo je Sputnjik.
Lavrov je rekao da će sa ambasadorom biti razgovarano o tome kako bi trebalo da obavlja svoj posao u zemlji domaćinu, kao i o reakciji japanskog rukovodstva na Putinovu posetu ostrvu Iturup.
Japansko Ministarstvo spoljnih poslova je 13. avgusta izrazilo "odlučan protest" zbog Putinove posete Iturupu u Sahalinskoj oblasti, prenosi Tanjug.
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