MOSKVA UVREDE NE OPRAŠTA : Diplomatski sukob doveden do usijanja, Rusija kreće u kontranapad

RUSKO Ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je danas da je japanskom ambasadoru uručen snažan protest zbog antiruskih izjava japanskog rukovodstva nakon posete ruskog predsednika Vladimira Putina ostrvu Iturup.

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Moskva je ambasadoru poručila da su suverenitet i jurisdikcija Rusije nad Južnim Kurilskim ostrvima nepovredivi i da su neprihvatljivi i nezakoniti pokušaji Japana da ih dovede u pitanje, preneo je TASS.

Rusko ministarstvo je takođe navelo da Moskva ima pravo da preduzme odgovarajuće kontramere zbog japanske politike sankcija i podrške Ukrajini.

Kako je ranije objavljeno, japanski ambasador u Rusiji Akira Muto pozvan je u rusko Ministarstvo spoljnih poslova, nakon što je Tokio kritikovao Putinovu posetu Kurilskim ostrvima.

Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov prethodno je rekao da je japanski ambasador bio pozvan u resorno ministarstvo, ali da se nije pojavio u zakazanim terminima, preneo je Sputnjik.

Lavrov je rekao da će sa ambasadorom biti razgovarano o tome kako bi trebalo da obavlja svoj posao u zemlji domaćinu, kao i o reakciji japanskog rukovodstva na Putinovu posetu ostrvu Iturup.

Japansko Ministarstvo spoljnih poslova je 13. avgusta izrazilo "odlučan protest" zbog Putinove posete Iturupu u Sahalinskoj oblasti, prenosi Tanjug.

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