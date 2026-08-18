FLOTA IZ SENKE U ORMUSKOM MOREUZU: Da li se radi o tajnoj igri SAD i Irana i gde su mine?

TANKERI za prevoz nafte počeli su da plove kroz Ormuski moreuz, skrivajući se od Irana isključivanjem svojih transpondera. Ako je to tačno, svet je dobio drugu „flotu iz senke”. Ipak, postoji mnogo razloga da se ova informacija smatra izmišljotinom. Koji su to razlozi i ko ima koristi od takvih vesti?

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Odlaganje rešavanja situacije u Ormuskom moreuzu ne stvara samo neizvesnost na tržištima, gde cene nafte mogu naglo porasti, a zatim i pasti u roku od nekoliko dana. Kako prenosi Blumberg, kroz moreuz su počeli da saobraćaju tankeri koji obavljaju tajni transport (tzv. „šatl” tankeri). Oni tajno prolaze kroz Ormuski moreuz sa isključenim transponderima kako bi izbegli otkrivanje, prevozeći naftu do obale Omanskog zaliva. Tamo se teret prebacuje na veće brodove, koji zatim otvoreno plove ka kupcima širom sveta.

Američki ministar energetike Kris Rajt dodatno je podgrejao situaciju izjavom da je prošle nedelje kroz moreuz prošlo 9 miliona barela nafte dnevno. A to je velika količina: tržišne procene govore o obimu isporuke od svega 4 miliona barela dnevno.

„Ovaj sistem transporta je sasvim izvodljiv. Slobodno se može reći da Ormuz ima svoju ’flotu iz senke’ – i to doslovno, a ne u kontekstu sankcija. Reč je o tankerima iz zemalja Zaliva koji iz bezbednosnih razloga kriju svoje rute. Glavni korisnici ovog sistema su UAE, Irak, Kuvajt i Katar. Oni preuzimaju rizik, jer je zaustavljanje izvoza za njih ekonomski štetnije od samog putovanja”, kaže Mihail Vakiljan, stručnjak organizacije IRTTEK.

Ipak, procena obima ovakvih isporuka i dalje je teška. „Isključivanje AIS sistema ne čini tanker nevidljivim za satelite i obalske radare, ali ga uklanja iz standardne komercijalne statistike. Manji brodovi prolaze kroz moreuz, prebacuju naftu na veće tankere u blizini Omana, pa se jedan barel može računati dvaput ukoliko evidencija nije precizna. Stoga je brojka od 9 miliona fizički moguća, ali se još ne može smatrati dokazanom. Podaci će moći da se provere za nekoliko nedelja, na osnovu statistike istovara u azijskim lukama”, navodi ovaj stručnjak.

„Situacija sa ’šatl‘ transportom preko Ormuza zaista deluje sasvim realno. Takve rizike preuzimaju prvenstveno oni kojima je održavanje izvoza od ključnog ekonomskog značaja. Pretovar omogućava da se nafta izmesti iz opasne zone i dalje transportuje redovnim rutama, iako to povećava troškove prevoza i osiguranja”, kaže dr Pavel Sevostjanov, doktor političkih nauka i vanredni profesor na Katedri za političku analizu i socio-psihološke procese Ruskog ekonomskog univerziteta „Plehanov”.

Međutim, Igor Juškov, stručnjak Fonda za nacionalnu energetsku bezbednost, smatra da je reč o netačnoj informaciji. „Kao prvo, ta informacija se zasniva na anonimnim izvorima koje niko nije potvrdio. Kao drugo, nejasno je zašto su se osiguravajuće kuće ranije plašile da osiguraju tankere koji pokušavaju da prođu kroz moreuz, a sada to iznenada čine. Takođe nije jasno čiji su to tankeri. Kao treće, više puta je javljano da su tankeri koji su pokušavali da prođu rutama van iranske kontrole nailazili na mine.

"Zašto se na te mine ne nailazi sada, kada se tankeri masovno kreću sa isključenim transponderima? Da je reč o nekakvom masovnom kretanju tankera, Iran bi ih svakako primetio, što bi mu olakšalo da otvori vatru na njih. A ovde, kako ispada, niko ne primećuje te tankere; samo ’Blumberg‘ iznenada izveštava o tome. To deluje čudno”, zaključuje Igor Juškov.

Po njegovom mišljenju, ovo curenje informacija mogle su inicirati Sjedinjene Države, koje žele da sniže globalne cene nafte, a time i cene goriva na domaćem tržištu, uoči izbora za Kongres. To bi ublažilo nezadovoljstvo i protestno raspoloženje usmereno protiv republikanaca i Donalda Trampa.

„Ovo bi takođe mogla biti američko-iranska igra s ciljem jačanja pregovaračke pozicije Vašingtona. Zašto bi SAD bilo šta nudile Iranu ili pregovarale s njim ako moreuz već počinje da funkcioniše?”, dodaje Juškov. Niko nije u potpunosti upoznat sa situacijom, ali iza ovakvih glasina stoje brojni razlozi i akteri, napominje on.

Ipak, po njegovom mišljenju, zemlje Bliskog istoka su svoj fokus preusmerile na alternativne pravce snabdevanja naftom. Saudijska Arabija koristi zaobilazni naftovod „Istok–Zapad” kapaciteta do 7 miliona barela dnevno, UAE upravljaju naftovodom „Habšan–Fudžaira” kapaciteta 1,5–1,8 miliona barela, dok Irak transportuje nešto više od pola miliona barela dnevno sa polja Kirkuk, preko Turske, do luke Džejhan.

„Smatram da sve te zemlje vode neformalne pregovore iza kulisa sa samim Iranom. Prema izveštajima zapadnih medija, Ujedinjeni Arapski Emirati praktično obećavaju odmrzavanje iranskih deviznih rezervi koje se nalaze kod njih, u zamenu za to da Iran više ne dira niti granatira njihove tankere. Verujem da sve zemlje vode slične pregovore o slobodnom prolazu svojih brodova kroz moreuz”, zaključuje stručnjak FNEB-a.

Stoga on ne isključuje mogućnost da...

"Moglo bi se ispostaviti da nije reč o nekoj lukavoj strategiji sa isključenim transponderima, već da bliskoistočne zemlje zapravo plaćaju Iranu kako bi njihovi tankeri ostali neprimećeni."

„Iranu je potreban novac, a takođe pati jer ne može da proda svoju naftu. SAD nastavljaju da blokiraju iranske tankere da napuste Ormuski moreuz, i to je problem za Iran“, kaže Juškov.

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