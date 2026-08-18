UŠAKOV O KONTAKTIMA MOSKVE I VAŠINGTONA: Prava diplomatija se vodi u tišini

TANKERI za prevoz nafte počeli su da plove kroz Ormuski moreuz, skrivajući se od Irana isključivanjem svojih transpondera. Ako je to tačno, svet je dobio drugu „flotu iz senke”. Ipak, postoji mnogo razloga da se ova informacija smatra izmišljotinom. Koji su to razlozi i ko ima koristi od takvih vesti?