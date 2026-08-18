Svet

UŠAKOV O KONTAKTIMA MOSKVE I VAŠINGTONA: Prava diplomatija se vodi u tišini

В.Н.

18. 08. 2026. u 14:44

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POMOĆNIK predsednika Rusije Jurij Ušakov, komentarišući medijske navode da Moskva i Vašington navodno vode „tihu diplomatiju“, istakao je da se diplomatija obično i vodi „u tišini“.

УШАКОВ О КОНТАКТИМА МОСКВЕ И ВАШИНГТОНА: Права дипломатија се води у тишини

Foto: MAXIM SHIPENKOV/AFP/Profimedia

„Diplomatija se obično uvek vodi tiho. Ako se o nečemu glasno govori, onda to više nije diplomatija, već izjava za javnost", rekao je predstavnik Kremlja.

(Sputnjik)

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