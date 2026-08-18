U UKRAJINU STIŽU „BREDLIJI” SA NEPOTPUNOM OPREMOM? Stanje nikad gore, Amerikancima ponestalo rezervnih delova
AMERIČKI izvođač će Ukrajini nakon remonta isporučivati oklopna vozila „bredli“ sa nepotpunom opremom zbog nedostatka rezervnih delova, proizlazi iz vladinih dokumenata u koje je, kako se navodi, Sputnjik imao uvid.
Prema obaveštenju komande za ugovore američke Kopnene vojske, nedostatak se odnosi na zastarele delove. Neki od njih se više ne proizvode, dok drugi nisu dostupni zbog problema sa dobavljačima.
Zbog toga će se popravka vozila vršiti u fazama. Prvo, vozila „bredli” moraju se dovesti u stanje u kojem mogu da se kreću, dejstvuju i održavaju vezu, nakon čega se mogu uputiti u službu. Delovi koji nedostaju, a ne smatraju se ključnim za borbena dejstva, biće ugrađeni naknadno.
U dokumentu su među problematičnim delovima navedeni: upravljačke jedinice za pogon kupole i transmisiju, komponente sistema za otkrivanje ciljeva, oprema za osvetljenje i specijalizovani elementi za pričvršćivanje.
Kako bi izbegla kašnjenja u popravci opreme za Ukrajinu, američka vojska namerava da produži postojeći ugovor bez sprovođenja novog tendera. Izvođač će nastaviti sa popravkom vozila „bredli” i M88, nabavkom delova kojih nedostaje, kao i obukom ukrajinskih vojnih mehaničara.
(Sputnjik)
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