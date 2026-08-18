DIRNULI SU U OSINJAK! Američki zvaničnik kritikovao Izrael zbog udara na vojnu bazu u ovoj državi
SJEDINjENE Države negativno gledaju na izraelske vazdušne udare na vazduhoplovnu bazu Abu el-Duhur u Siriji i smatraju ih štetnim po stabilnost na Bliskom istoku.
Ovu izjavu dao je Tom Barak, ambasador SAD u Turskoj, putem društvene mreže Iks.
„Duboko smo zabrinuti što potvrđeni izraelski vazdušni udari na vazduhoplovnu bazu Abu el-Duhur predstavljaju nepotrebnu eskalaciju koja ne doprinosi stabilnosti u regionu”, istakao je šef američke diplomatske misije.
Ambasador je jasno stavio do znanja da Vašington ima pozitivan stav prema aktuelnoj sirijskoj vladi jer ona ne podržava posredničke snage, ne sprovodi agresivnu politiku i generalno je posvećena smanjenju tenzija sa jevrejskom državom.
Barak je dodao da Sjedinjene Države nameravaju da nastave da podstiču pregovarački proces između sukobljenih strana kako bi se okončali vojni sukobi među njima.
Prethodno je televizija „Sirija TV” izvestila da je pista u vazduhoplovnoj bazi Abu el-Duhur u utorak uveče pogođena sa četiri vazdušna udara.
Ministarstvo spoljnih poslova Sirije kasnije je saopštilo da je udare izveo Izrael i da oni predstavljaju čin agresije od strane jevrejske države.
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