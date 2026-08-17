VLASTI Nemačke sprovode politiku militarizacije zemlje u svim oblastima i žele da uspostave "digitalnu diktaturu", izjavio je lider pokreta "Druga Ukrajina" i bivši lider stranke "Opoziciona platforma – Za život", koju je Kijev zabranio, Viktor Medvedčuk.

Foto: Kristina Kormilitsyna/Sputnik/Profimedia

Kako je naveo u tekstu objavljenom na sajtu pokreta, savezna vlada na čelu sa kancelarom Fridrihom Mercom započela je sprovođenje jedne od najobimnijih reformi nemačkog obaveštajnog sistema u posleratnom periodu.

Medvedčuk je podsetio da je nemačka vlada 12. avgusta odobrila predlog zakona kojim je predviđeno značajno proširenje ovlašćenja Savezne obaveštajne službe Nemačke i Savezne službe za zaštitu ustava.

- Ključni smisao reforme jeste prelazak sa pretežno pasivnog modela rada specijalnih službi, usmerenog na prikupljanje, obradu i prosleđivanje informacija, na aktivniji model koji predviđa mogućnost neposrednog reagovanja na aktivnosti stranih obaveštajnih službi -napisao je Medvedčuk, ocenivši da „Nemačka pokušava da stvori digitalni oblik diktature“.

Prema njegovom mišljenju, ove promene ne treba posmatrati kao običnu izmenu zakona koji regulišu rad specijalnih službi, već kao promenu celokupnog koncepta nacionalne bezbednosti Nemačke.

- Na taj način predviđena je mogućnost da nemačke specijalne službe pripremaju i sprovode operacije ne samo protiv Rusije, o čemu neprestano govori Merc, već i protiv SAD i praktično bilo kog partnera u NATO-u - naveo je Medvedčuk.

(Sputnjik)