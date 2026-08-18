NEOČEKIVAN ULOV: Umesto tune zakačila se morska neman

RUSKINjA je ulovila ogromnu ajkulu u Primorju o čemu je izvestio telegram kanal Amur Meš.

Foto: Adam Nir on Unsplash

Marina i njen muž su pecali u severnom Primorskom kraju i planirali su da ulove tunu tešku do 200 kilograma. Međutim, ulovili su nešto još veće. „Ulovila sam oko dva metra“, podelila je žena.

Marina nije uspela da pusti ajkulu bez oštećenja opreme. Stoga je predator postao slučajni ulov Ruskinje.

Ranije je objavljeno da su ribari iz Vladivostoka otišli ​​na rutinski ribolov u Usurskom zalivu, ali su se vratili sa ulovom koji je iznenadio čak i iskusne ribolovce. Postavili su novi rekord za zaliv Petra Velikog, izvukavši morsko čudovište dužine preko dva metra.

(Lenta.ru)

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