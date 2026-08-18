RATKO MLADIĆ IMAO NOVI MOŽDANI UDAR? Sin Darko: Pregledaće ga kardiolog iz Srbije, holandski lekari mu menjaju terapiju

U Hagu su dozvolili da od sutra bilo koji dan lekar iz Beograda može da dođe i u zatvorskoj bolnici u Sheveningenu pregleda teško bolesnog generala Ratka Mladića.

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Kako nam kaže njegov sin Darko Mladić, u Holandiju će ići kardiolog, koji već odranije prati njegovo stanje i upoznat je sa svim zdravstvenim detaljima.

- Tamošnji lekari su najavili promene u terapiji koju general prima i to može da ima uticaj na rad srca, pa je dobro da ga pregleda kardiolog i da mišljenje. Trebalo bi da našem doktoru daju i poslednje izveštaje i nalaze, koji su rađeni generalu, jer sumnjamo da je prošle sedmice u sredu ili četvrtak možda imao novi moždani udar. Iz Haga nam o tome ništa nisu rekli, a on nije u stanju sam ništa da nam kaže. Dva moždana udara, koja je imao proletos, desila su se predamnom, dok sam razgovarao sa njim, pa nisu mogli da ih sakriju. Sada nam još ne daju nikakve informacije - kaže nam Darko Mladić.

DEFAKTO NA SAMRTI PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić prokomentarisao je danas status generala Mladića u zatvorskoj bolnici. - Žao mi je zbog porodice, ali porodica to zna. General Mladić je defakto na samrti. Da li je ostalo nedelju ili pet nedelja svejedno je. Kao što su čekali Pavkovića da dođe dve nedelje pred smrt i onda ga pustili da makar u svojoj zemlji umre, tamo gde je živeo i za šta se borio. To nema veze ni sa njihovim presudama, ni šta ko misli. Kod generala Mladića to samo ima veze sa humanim odnosom prema čoveku. Zašto se tako ponašaju i zašto to rade, ništa ne razumem da budem iskren. Nije to baš ona civilizacija o kojoj su nam pričali tolike godine i decenije - rekao je Vučić.

On kaže da su posumnjali na novi moždani udar, jer se Ratku Mladiću zdravstveno stanje, koje je poslednje vreme bilo nepromenjeno, iako teško, od četvrtka još pogoršalo.

- Opet teško guta i pojačali su se i drugi simptomi i ista je situacija kao posle moždanih udara, koje je imao u aprilu i maju i zbog toga sumnjamo da se sada desio i treći. Čuo sam se sa njim jutros, slab je, isto jedva priča, kratko, tiho, nema tu nekog razgovora. Ja mu pričam kako su deca, kako je majka, kako je bilo za vikend na svadbi, jer se oženio unuk njegove sestre, a to ga sve interesuje i sluša - kaže nam Darko.

On i njegova majka Bosa ići će sada zajedno u posetu generalu s obzirom na ponovno pogoršanje njegovog zdravlja.

Genaral Ratko Mladić je od 2011. godine u zatvoru u Sheveningenu i sve vreme je tamo imao ozbiljne neurološke probleme, ali i sa visokim pritiskom, srcem, anemijom. Posle otkazivanja bubrega pre dve i po godine prebačen je u zatvorsku bolnicu, gde je zbog lošeg stanja ostao i nakon što je taj problem saniran.

Predsednica suda u Hagu odbila je da ga pusti u Srbiju na lečenje, iako je je konstatovala da svi lekari procenjuju da mu nije ostalo još mnogo života i da je u terminalnoj fazi bolesti.