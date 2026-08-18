MISTERIJA TRESE FRONT! Rusija puni baze vojnicima Kim DŽong Una, a ukrajinski obaveštajci tvrde: Neće ići u rat! (VIDEO)

RUSIJA povećava broj severnokorejskih trupa na svojoj teritoriji, ali ne planira da ih preraspodeli u Ukrajinu, već da ih stacionira u ruskim pograničnim područjima.

Foto: Tanjug/Korean Central News Agency/Korea News Service via AP

Ovo je saopštila Glavna obaveštajna uprava (GUR) ukrajinskog Ministarstva odbrane.

-Nemamo nikakva dokumenta niti planove Ruske Federacije za raspoređivanje ove jedinice na našoj teritoriji, izjavio je zamenik načelnika obaveštajne službe Vadim Skibicki.

Prema podacima GUR-a, u Rusiji je trenutno stacionirano približno 8.500 severnokorejskih vojnika. Od njih su formirane četiri brigade u okviru ruske grupe snaga „Sever“. Njihova misija je da zaštite rusku granicu.

U međuvremenu, Severna Koreja se sprema da pošalje novi veliki kontingent u Rusiju. Prema rečima Skibickog, u budućnosti bi u Rusiju moglo biti raspoređeno 30.000 do 50.000 severnokorejskih vojnika. Njihova primarna misija bi takođe bila odbrana ruske teritorije u pograničnim područjima, što bi teoretski omogućilo premeštanje ruskih trupa odatle na front u Ukrajini.

Tanjug/Ap/Korean Central News Agency

Zelenski je ranije izjavio da će Rusija povećati severnokorejski kontingent na 50.000.

Glavna obaveštajna uprava je takođe izvestila da se severnokorejska jedinica sposobna da lansira rakete na Ukrajinu raspoređuje u blizini Voronježa.

(ctrana.media)

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