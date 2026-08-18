MISTERIJA TRESE FRONT! Rusija puni baze vojnicima Kim DŽong Una, a ukrajinski obaveštajci tvrde: Neće ići u rat! (VIDEO)
RUSIJA povećava broj severnokorejskih trupa na svojoj teritoriji, ali ne planira da ih preraspodeli u Ukrajinu, već da ih stacionira u ruskim pograničnim područjima.
Ovo je saopštila Glavna obaveštajna uprava (GUR) ukrajinskog Ministarstva odbrane.
-Nemamo nikakva dokumenta niti planove Ruske Federacije za raspoređivanje ove jedinice na našoj teritoriji, izjavio je zamenik načelnika obaveštajne službe Vadim Skibicki.
Prema podacima GUR-a, u Rusiji je trenutno stacionirano približno 8.500 severnokorejskih vojnika. Od njih su formirane četiri brigade u okviru ruske grupe snaga „Sever“. Njihova misija je da zaštite rusku granicu.
U međuvremenu, Severna Koreja se sprema da pošalje novi veliki kontingent u Rusiju. Prema rečima Skibickog, u budućnosti bi u Rusiju moglo biti raspoređeno 30.000 do 50.000 severnokorejskih vojnika. Njihova primarna misija bi takođe bila odbrana ruske teritorije u pograničnim područjima, što bi teoretski omogućilo premeštanje ruskih trupa odatle na front u Ukrajini.
Zelenski je ranije izjavio da će Rusija povećati severnokorejski kontingent na 50.000.
Glavna obaveštajna uprava je takođe izvestila da se severnokorejska jedinica sposobna da lansira rakete na Ukrajinu raspoređuje u blizini Voronježa.
(ctrana.media)
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