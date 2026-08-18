ŽESTOK TRENING NA PACIFIKU: „Admiral Pantelejev“ uspešno izveo vežbu

VELIKI protivpodmornički brod Pacifičke flote „Admiral Pantelejev” izveo je vežbe u Japanskom moru, saopštila je pres-služba flote.

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- Tokom plovidbe, posada broda je uvežbavala potragu za podmornicama uslovnog protivnika. Prilikom traganja za podvodnim pretnjama, a u sadejstvu sa helikopterom Ka-27PL pomorske avijacije Pacifičke flote, posada je otkrila podmornicu uslovnog protivnika koja je pokušavala da izbegne poteru - navodi se u saopštenju.

Kako se navodi, nakon otkrivanja simuliranog protivnika, posada broda dejstvovala po cilju i ispalila salvu torpeda. Ulogu simuliranog protivnika igrala je dizel-električna podmornica klase „varšavjanka” iz sastava Pacifičke flote, čija je posada uvežbavala tajni prodor kroz liniju protivpodmorničke odbrane i izbegavanje potere.



(Sputnjik)

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