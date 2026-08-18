Region

CiK BiH: Određena biračka mesta u svetu za glasanje dijaspore

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

18. 08. 2026. u 16:45

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

DRŽAVLjANI BiH koji žive u inostranstvu i imaju biračko pravo moći će na predstojećim opštim izborima u BiH da glasaju u 20 diplomatsko-konzularnih predstavništava, odlučila je danas Centralna izborna komisija (CiK) BiH.

ЦиК БиХ: Одређена бирачка места у свету за гласање дијаспоре

Foto: Tanjug/AP/Denes Erdos

Birači će moći da glasaju u ambasadama BiH u Beogradu, Ljubljani, Beču, Zagrebu, Amanu, Berlinu, Stokholmu, Kopenhagenu, Hagu, Briselu, Oslu i Dohi.

Glasanje će takođe biti organizovano u generalnim konzulatima BiH u Minhenu, Štutgartu, Frankfurtu, Čikagu i Rijeci, kao i u počasnim konzulatima u Gracu, Lincu i Salcburgu.

Na današnjoj sednici CIK-a istaknuto je da je Ministarstvo inostranih poslova u Savetu ministara dostavilo saglasnost na ovu odluku.

(Tanjug)

BONUS VIDEO - ORO SE VIJE U SVETIM ARHANGELIMA: Srbi uz Milana Vasića zaigrali kolo kraj Prizrena

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SRPSKI DUO NAPADA LIGU ŠAMPIONA: Nikoliću i Joviću neće biti lako da u Sofiji osiguraju pozitivan rezultat

SRPSKI DUO NAPADA LIGU ŠAMPIONA: Nikoliću i Joviću neće biti lako da u Sofiji osiguraju pozitivan rezultat