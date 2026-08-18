CiK BiH: Određena biračka mesta u svetu za glasanje dijaspore

DRŽAVLjANI BiH koji žive u inostranstvu i imaju biračko pravo moći će na predstojećim opštim izborima u BiH da glasaju u 20 diplomatsko-konzularnih predstavništava, odlučila je danas Centralna izborna komisija (CiK) BiH.

Foto: Tanjug/AP/Denes Erdos

Birači će moći da glasaju u ambasadama BiH u Beogradu, Ljubljani, Beču, Zagrebu, Amanu, Berlinu, Stokholmu, Kopenhagenu, Hagu, Briselu, Oslu i Dohi.

Glasanje će takođe biti organizovano u generalnim konzulatima BiH u Minhenu, Štutgartu, Frankfurtu, Čikagu i Rijeci, kao i u počasnim konzulatima u Gracu, Lincu i Salcburgu.

Na današnjoj sednici CIK-a istaknuto je da je Ministarstvo inostranih poslova u Savetu ministara dostavilo saglasnost na ovu odluku.

(Tanjug)

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