ZELENSKI PODNEO PREDLOG VRHOVNOJ RADI: predložio ova dva saradnika za ministra spoljnih poslova i odbrane
UKRAJINSKI predsednik Vladimir Zelenski podneo je danas Vrhovnoj radi predlog da Andrej Sibiha bude izabran za ministra spoljnih poslova Ukrajine, a Jevgenij Hmara za ministra odbrane, saopštio je poslanik ukrajinskog parlamenta Jaroslav Železnjak.
On je objavio na Telegramu da su sastanci parlamentarnih grupa sa kandidatima za funkcije zakazani u Vrhovnoj Radi za danas u 17 časova, preneo je Ukrinform.
U dogovoru sa Zelenskim, ukrajinska vlada imenovala je 17. jula Jevgenija Hmaru za vršioca dužnosti ministra odbrane.
Hmara je pre toga bio na čelu Službe bezbednosti Ukrajine, a Andrij Sibiha je bio ukrajinski ministar spoljnih poslova.
Vrhovna rada je 16. jula podržala predlog novoimenovanog premijera Serhija Koreckog o imenovanju novog kabineta.
Vrhovna rada je 14. jula podržala ostavku ukrajinske premijerke Julije Sviridenko, a cela vlada je tada automatski podnela ostavku.
(Tanjug)
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