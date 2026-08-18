Srbija

PETICIJA JE GLAS NARODA: Nastavljeno prikupljanje potpisa protiv koncerta Dina Merlina u Kraljevu

Goran Ćirović

18. 08. 2026. u 16:48

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Istrajni u nameri da spreče koncert Dina Merlina na Sportskom aerodromu u Kraljevu 5. septembra, ovdašnji ratni veterani i članovi boračkih udruženja po drugi put su u centru grada na Ibru organzovali prikupljanje poptpisa građana.

ПЕТИЦИЈА ЈЕ ГЛАС НАРОДА: Настављено прикупљање потписа против концерта Дина Мерлина у Краљеву

G.Šljivić

Prethodno je, prema rečima Vojislava Vukašinovića, predsednika Udruženja ratnih vojnih invalida Kraljevo, peticiju potpisalo više od 1.800 građana, a zbog velikog interesovanja akcija je nastavljena i na Trgu kod zgrade kraljevačke Gradske uprave.

G.Šljivić

 

- Peticija je glas i stav naroda koji je i na ovaj način pokazao šta misli o koncertu Dina Merlina, poznatog po uvredljivim izjavama o srpskom narodu - kaže Vukašinović, dodajući da od nadležnih službi još čekaju odgovor ko je i po kom zakonskom osnovu dozvolio da se ovaj događaj održi na kraljevačkom Sportskom aerodromu, mestu streljanja nevinih civila u Drugom svetskom ratu.

 

G.Šljivić

Uz transparent „Nećeš pevati“ ratni veterani su ovom prilikom najavili patriotski skup naredne srede na platou pred Gradskom upravom, a nakon toga i blokadu prilaza Sportskom aerodromu.

- Ništa nije usmereno protiv naših sugrađana, već isključivo protiv organizacije koncerta – poručili su veterani.

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