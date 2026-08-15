RAZOREN RODNI GRAD ZELENSKOG: Rusi zapalili sve pred sobom

RUSKE snage izvele su napad na Krivi Rog, pri čemu su najmanje dve osobe povređene, izjavio je načelnik Saveta za odbranu Krivog Roga Aleksandar Vilkul, prenosi Ukrinform.

AP Photo/Peter Dejong

- Neprijatelj je napao naš grad. Dve osobe su povređene. Gašenje požara je u toku - napisao je Vilkul na Telegramu.

Kako je navedeno, ruski napad izazvao je prekid snabdevanja električnom energijom u delu grada, ali je isporuka struje u međuvremenu stabilizovana.

Prema navodima ukrajinskih vlasti, ruske snage su od večeri 14. avgusta izvele više od 20 napada na Dnjepropetrovsku oblast.

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