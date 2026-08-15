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POBIJENO 10 UKRAJINSKIH DIVERZANATA: Tajno se iskrcali, pa ostavili kosti na Kinburnskoj prevlaci

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15. 08. 2026. u 11:24

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GUVERNER Hersonske oblasti Vladimir Saldo saopštio je da su dva desantna čamca i oko deset pripadnika Oružanih snaga Ukrajine uništeni tokom pokušaja prodora ka Kinburnskoj prevlaci u Hersonskoj oblasti.

ПОБИЈЕНО 10 УКРАЈИНСКИХ ДИВЕРЗАНАТА: Тајно се искрцали, па оставили кости на Кинбурнској превлаци

Tanjug/Russian Defense Ministry Press Service via AP

Kako prenosi TASS, guverner Hersonske oblasti Vladimir Saldo govorio je o neuspehu neprijateljske operacije.

„Među najnovijim događajima je i odbijanje pokušaja iskrcavanja ukrajinske diverzantsko-izviđačke grupe, pri čemu su uništena dva desantna čamca i oko deset neprijateljskih vojnika”, izjavio je zvaničnik.

Saldo je naglasio da ukrajinske jedinice nisu uspele da uspostave uporište na prevlaci.

Ranije je Saldo izvestio da su Oružane snage Ukrajine svesne slabosti svojih položaja na desnoj obali Dnjepra u Hersonskoj oblasti, što ih primorava da rasipaju snage i skrivaju tehniku.

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