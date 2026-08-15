MALI UPOZORAVA NA CRNI SCENARIO: Đokić i blokaderi srušili BU i tako bi zaustavili investicije i ugrozili stabilnost dinara da dođu na vlast

MINISTAR finansija Siniša Mali oštro je reagovao na najnoviji pad Univerziteta u Beogradu na Šangajskoj listi, ocenivši ovu činjenicu kao poraznu, tužnu i zabrinjavajuću.

FOTO TANJUG/ MILOŠ MILIVOJEVIĆ/ bs

Ministar Mali je za sunovrat BU u grupu između 501. i 600. mesta pozvao na odgovornost blokaderskog rektora Vladana Đokića, navodeći da je umesto borbe za kvalitetnije obrazovanje izabrao političke ambicije i tako za samo godinu dana uništio kredibilitet ove institucije. On je upozorio da ovaj primer jasno pokazuje kako bi oni koji vode blokade uništili i ekonomsku stabilnost cele zemlje ukoliko bi došli na vlast.

- Porazna mi je, tužna i zabrinjavajuća činjenica da je Beogradski univerzitet, nakon prošlogodišnjih blokada, pao na Šangajskoj listi, tako da se sada nalazi u grupi univerziteta od 501. do 600. mesta.

Laži N1 i Nove S očigledno nisu uspele da ubede one koji odlučuju o rangiranju Univerziteta.

Ovo je direktna posledica svega što su tokom prošle i ove godine radili blokaderi i rektor Univerziteta Vladan Đokić. Umesto da se rektor bori za bolje i kvalitetnije obrazovanje, on je ušao u politiku i uspeo da za samo godinu dana, u oblasti koja je njegova, uništi ugled i kredibilitet Univerziteta, da nam uništi sistem obrazovanja i naše fakultete.

To dovoljno govori o tome kako bi uništili zemlju kada bi došli na vlast. Ako su uspeli da za samo godinu dana ovo urade u oblasti kojom se bave i u kojoj su stručni, zamislite kako bi nas unazadili i ugrozili stabilnost dinara, investicioni kreditni rejting, zaustavili investicije, plate i penzije.

Kada su vam od vašeg posla i nauke važnije političke ambicije - ovo je rezultat. I zato pitam - da li će zbog političkih ambicija jednog čoveka odgovarati mladi ljudi i ceo naš sistem obrazovanja?

Moramo da nastavimo da se borimo za bolje obrazovanje i da vratimo Univerzitetu u Beogradu ugled i položaj koji mu pripada - izjavio je ministar Mali.