PAKAO NA ZEMLJI: Pojavio se stravičan snimak borbe sa vatrenom stihijom, plamen opkolio vatrogasce sa svih strana (VIDEO)
DRAMATIČNI i snimci iz samog središta velikog požara koji je zahvatio područje Lokve Rogoznice kod Omiša pokazuju sa kakvom su se vatrenom stihijom suočili vatrogasci.
Požarna linija bila je izuzetno zahtevna, duga oko tri kilometra i široka oko kilometar, dok je teren na mnogim mestima bio praktično neprohodan.
Kanader ponovo iznad Omiša
Glavni vatrogasni komandant Slavko Tucaković rekao je da neposredne opasnosti od ponovnog širenja požara kod Omiša više nema, ali da se na terenu još pojavljuje dim.
- Kod Omiša smo poslali jedan kanader kako bi malo zalivao po vrhu planine. Kod Omiša ima dima, ali više nema opasnosti od požara - rekao je Tucaković za Net.hr.
Vatrogasci istovremeno vode borbu sa požarima i na drugim delovima hrvatskog primorja.
Lokalizovan je i veliki požar na Dugom otoku, gde je u gašenju učestvovalo oko 100 vatrogasaca sa ukupno 17 vozila, dok su se u ranim jutarnjim satima uključila i dva kanadera.
Deo vatrogasaca koji je sa kopna stigao na Dugi otok vraća se u Zadar, dok će na požarištu ostati ekipe koje će dežurati i natapati rubne delove kako bi sprečile ponovno izbijanje vatre.
Tokom noći u Zadarskoj županiji izbili su i požari na području Galovca, Prkosa i Zemunika, ali su svi lokalizovani rano ujutru.
Goreli su gusto rastinje i borova šuma.
Na požarištu u Ninskim Stanovima, koje se proteže na oko četiri kilometra, vatrogasci su dežurali tokom cele noći, a aktivnosti na terenu nastavljaju se i danas.
(Jutarnji.hr)
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