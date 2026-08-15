IRAN OŠTRO ODGOVORIO TRAMPU: Spoljna politika SAD je zasnovana na lažima, Ormuski moreuz ostaje naš

PORTPAROL iranskog Ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagei izjavio je danas da se spoljna politika Sjedinjenih Američkih Država "zasniva na lažima".

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Kritkujući politiku SAD prema Iranu i bliskoistočnom regionu, Bagei je u objavi na mreži Iks citirao reči ruskog književnika Fjodora Dostojevskog iz romana "Braća Karamazovi".

Čovek koji laže samog sebe i sluša sopstvenu laž, dolazi dotle da više ne može da razlikuje istinu u sebi niti oko sebe", navodi se u objavi Bageija.

Zamenik iranskog ministra spoljnih poslova Kazem Garibabadi izjavio je sinoć da Ormuski moreuz ne može da se zauzme objavom na platformi Iks, niti nosačem aviona, izdavanjem naredbe ili predizbornim govorom. Izjava Garibabadija usledila je nakon što je predsednik SAD Donald Tramp izjavio da bi uskoro mogao da proglasi Ormuski moreuz "teritorijom Sjedinjenih Američkih Država". "Iran se ne plaši pretnji niti će da ustukne pred demonstracijom sile", napisao je Garibabadi na društvenoj mreži, prenela je ranije Al Džazira.

On je poručio da je Ormuski moreuz "bio iranski, jeste iranski i ostaće iranski". "Ovaj moreuz može da bude zatvoren i otvoren samo po nalogu Irana", dodao je on i naglasio da će Iran nastaviti da sprovodi blokadu sve dok Sjedinjene Američke Države "ne prihvate realnost poraza i ne odustanu od svojih iluzija". Predsednik SAD Donald Tramp izjavio je ranije sinoć da će SAD nakon pobede na Iranom proglasiti Ormuski moreuz "teritorijom Sjedinjenih Američkih Država", tvrdeći da SAD imaju punu vojnu kontrolu nad tim strateški važnim plovnim putem.

"Nakon što završimo s Iranom, koji je veoma teško poražen, vrlo brzo ću možda proglasiti Ormuski moreuz teritorijom Sjedinjenih Američkih Država", rekao je Tramp tokom obraćanja u Centru za obuku i obaveštajne poslove "Dejvid S. Mek" u američkoj saveznoj državi Njujork, preneo je ranije Foks njuz.

Američki predsednik je rekao i da je vojsku koristio "malo više nego što je želeo", ali je ocenio da je pritisak na Teheran neophodan kako bi se sprečilo da iranski režim dođe do nuklearnog oružja. "Ne možemo da dozvolimo Iranu da ima nuklearno oružje", rekao je Tramp.