SPASIOCI KOPAJU PO RUŠEVINAMA U NADI DA ĆE PRONAĆI PREŽIVELE: Broj stradalih u razornom zemljotresu raste (FOTO)

BROJ žrtava snažnog zemljotresa magnitude 7,7 stepeni po Rihterovoj skali, koji je jutros pogodio istočnu Indoneziju, porastao je na 38, dok su dve osobe teško povređene a 11 lakše, a spasioci pretražuju srušene zgrade u potrazi za preživelima, saopštile su lokalne vlasti.

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Kako je na konferenciji za novinare rekao šef Nacionalne agencije za upravljanje katastrofama, Suharjanto, 2.000 ljudi je na sopstvenu inicijativu evakuisano, prenosi BFM.

Naknadni potresi, nestanci struje i široko rasprostranjena razaranja otežavaju napore spasavanja, prenosi sajt France 24. Zemljotres je pogodio područje kod ostrva Flores u 5.58 časova po lokalnom vremenu, na dubini od oko 10 kilometara, a epicentar je bio 68 kilometara severno-severozapadno od grada Ende u provinciji Istočna Nusa Tengara, prema podacima američkog Geološkog zavoda (USGS).

Nakon glavnog udara registrovano je više naknadnih potresa, uključujući jedan magnitude 6,1. Zemljotres je izazvao rušenje i oštećenje objekata, a stanovnici su u panici napuštali obalu.

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- Odjednom je počelo da se trese i uhvatila me je panika. Pacijenti su evakuisani iz objekta nakon što su na zidovima primećene pukotine - rekao je rukovodilac službe za upravljanje pacijentima u jednoj bolnici, Lukas Lotar.

Zbog plitkog podmorskog zemljotresa vlasti su izdale upozorenje na cunami za delove provincija Istočna Nusa Tengara, Zapadna Nusa Tengara i Južni Sulavesi, uz prognozu talasa visine od 0,5 do tri metra.

Stanovnicima priobalnih područja naloženo je da se udalje od obale i pređu na viša mesta. Upozorenje je kasnije ukinuto, nakon što praćenje nivoa mora nije pokazalo značajne promene, ali su vlasti saopštile da će nastaviti da prate situaciju.

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- Pozivamo ljude duž severne obale Floresa i u južnim oblastima da se odmah evakuišu - rekao je zvaničnik Nacionalne agencije za upravljanje katastrofama Abdul Muhari.

Indonezija je posebno izložena zemljotresima i cunamijima zbog položaja na Pacifičkom vatrenom prstenu.

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