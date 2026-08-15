SPASIOCI KOPAJU PO RUŠEVINAMA U NADI DA ĆE PRONAĆI PREŽIVELE: Broj stradalih u razornom zemljotresu raste (FOTO)
BROJ žrtava snažnog zemljotresa magnitude 7,7 stepeni po Rihterovoj skali, koji je jutros pogodio istočnu Indoneziju, porastao je na 38, dok su dve osobe teško povređene a 11 lakše, a spasioci pretražuju srušene zgrade u potrazi za preživelima, saopštile su lokalne vlasti.
Kako je na konferenciji za novinare rekao šef Nacionalne agencije za upravljanje katastrofama, Suharjanto, 2.000 ljudi je na sopstvenu inicijativu evakuisano, prenosi BFM.
Naknadni potresi, nestanci struje i široko rasprostranjena razaranja otežavaju napore spasavanja, prenosi sajt France 24. Zemljotres je pogodio područje kod ostrva Flores u 5.58 časova po lokalnom vremenu, na dubini od oko 10 kilometara, a epicentar je bio 68 kilometara severno-severozapadno od grada Ende u provinciji Istočna Nusa Tengara, prema podacima američkog Geološkog zavoda (USGS).
Nakon glavnog udara registrovano je više naknadnih potresa, uključujući jedan magnitude 6,1. Zemljotres je izazvao rušenje i oštećenje objekata, a stanovnici su u panici napuštali obalu.
- Odjednom je počelo da se trese i uhvatila me je panika. Pacijenti su evakuisani iz objekta nakon što su na zidovima primećene pukotine - rekao je rukovodilac službe za upravljanje pacijentima u jednoj bolnici, Lukas Lotar.
Zbog plitkog podmorskog zemljotresa vlasti su izdale upozorenje na cunami za delove provincija Istočna Nusa Tengara, Zapadna Nusa Tengara i Južni Sulavesi, uz prognozu talasa visine od 0,5 do tri metra.
Stanovnicima priobalnih područja naloženo je da se udalje od obale i pređu na viša mesta. Upozorenje je kasnije ukinuto, nakon što praćenje nivoa mora nije pokazalo značajne promene, ali su vlasti saopštile da će nastaviti da prate situaciju.
- Pozivamo ljude duž severne obale Floresa i u južnim oblastima da se odmah evakuišu - rekao je zvaničnik Nacionalne agencije za upravljanje katastrofama Abdul Muhari.
Indonezija je posebno izložena zemljotresima i cunamijima zbog položaja na Pacifičkom vatrenom prstenu.
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