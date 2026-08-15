STRAŠNO JE ŠTO SU SLAVILI GODIŠNJICU POKUŠAJA DA NAS SPALE: Potresno svedočenje Mihaila Vučevića o noći koja se ne zaboravlja

MIHAILO Vučević, potpredsednik GO SNS Novi Sad i sin lidera SNS Miloša Vučevića, istakao je gostujući u emisiji "Info jutro", na Informer televiziji, da je strašno što je neko slavljem obeležavao godišnjicu pokušaja spaljivanja aktivista i funkcionera u SNS prostorijama.

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On se osvrnuo na 13. avgust prošle godine, kada je bio u prostorijama SNS na Bulevaru oslobođenja, koje su napadnute na najbrutalniji način.

-Tih godinu dana je brzo prošlo, ali ta noć nikada neće moći da se zaboravi. Verujem da će je se i za 30, 40 godina setiti aktivisti SNS. Sećam se kada su udarali na zadnja vrata i udarali po momcima iz Kobri. Gledao sam svojim očima kako su sa vatrometom pokušali da zapale i nas unutra i prostorije SNS. Jako mi je strašno što je neko slavljem obeležavao godišnjicu pokušaja nečijeg spaljivanja- naveo je Vučević.

On je naglasio i da je ta prostorija posebna za Novi Sad, te da je to stranačka prostorija koja je najviše puta bila napadana u Srbiji, sad već više od 50 puta.

-Ona je njima najveća bol, jer je to i najstariji mesni odbor, kojem pripadamo moj otac i ja. Od 5. novembra 2024. su išli na prostorije na Bulevaru, napadali aktiviste koji su ispred mirno stajali. Imali smo nakon toga i kada je bilo tenzije na leto 2025. Oni su konstantno pravili dehumanizaciju svakog od nas. Kao vrhunac imamo 13. avgust 2025. kada je bilo povređeno stotinjak ljudi, osam pripadnika Kobri, ljudi koji su bili na ratištu, a jedan od njih je bio heroj sa Košara.

Printskrin

Potpredsednik GO SNS Novi Sad podsetio je i na, kako navodi, zločinačku političku akciju „Točak nesreće“.

-Prva adresa na koju su išli bio je naš porodični stan. Najstrašnije mi je bilo što su tu bili neki odbornici u Skupštini Novog Sada. Oni su nam dolazili na kuću. Tri puta su išli na naš porodični dom, išli su i gradonačelniku Žarku Mićinu, Maji Gojković, Dini Vučinić. Oni su napravili hajku da sam ja nekome išao na kuću. Nije mi prijatno kada su se okupili blokaderi i vikali, ali to je jednim delom i krivica njihovih medija. Mi to nikada ne bismo radili, nismo ni radili da nekome idemo na kuću i da želimo da zapalimo nekoga. To se radi 14 godina, dehumanizacija porodice predsednika i svih nas. Ja sam kao mlada osoba, apsolvent Pravnog fakulteta, zgranut da je dotle došlo, ja to nikada ne bih radio niti podržavao to- rekao je Mihailo Vučević i dodao:

-Jako sam bio zadivljen hrabrošću naših žena i muškaraca koji su trpeli te udarce koji nisu dali da im zapale drugu kuću. Bilo je straha, ali nije bilo panike. Meni je najmračnija misao prošla kroz glavu da me samo ubiju iz prvog udarca. Tu su bile organizovane rzane huliganske grupe iz cele Srbije, ali i iz inostranstva.

Njihova glavna ideja je da se Vojvodina otcepi

Kako dalje govori, politika blokadera je antidržavna politika.

-Kada ste čuli od njih da osuđuju napade na Srbe na KiM, da li je bio genocid u Srebrenici. Vi imate želju da nas koji mislimo drugačije povredite ili ubijete. Mi koji završavamo fakultete i mlađi od mene mi smo budućnost ove države. Samim tim, kada se blokiraju fakulteti i srednje škole, tih godinu dana se neće stići. U Novom Sadu su određeni ideolozi- Bojan Pajtić i Dinko Gruhonjić sa Marijom Vasić. Šalju pogrešnu poruku protiv države. Pre dve, tri godine je Gruhonjić bio na tribini i pričao protiv vladike bačkog Irineja, Mariju Vasić koja je pričala da to što je došao Pojas Presvete Bogorodice u Hram Svetog Save i što se narod okupljao da je to fetišizam. Nije u redu da nekoga vređamo zato što veruje. Njihova separatistička politika je da se Vojvodina i Novi Sad otcepe i budu nezavisna država. To je njihova glavna ideja- jasan je sagovornik Informera.

Ne znam koga crkva može da ugrozi

Sin Miloša Vučevića objasnio je i da se u mnoge razočarao u prethodnih godinu i po dana.

-Ali, oni su manjina. Volim Novi Sad, Novosađane, planiram da nikada ne odem iz njega. Znam da su oni manjina ekstremista koja je glasna. A mi smo tiha većina. Zašto bi bilo kome smetala crkva? Koga to ugrožava? Ne znam koga to može crkva da ugrozi. Mogu samo oni da ugrožavaju s njihovom politikom. Nisam razočaran u Novi Sad, i dalje imam vere u Novi Sad. Uvek smo bili domaćini i vodili računa o drugima.

Otac i ja bismo uradili isto

Vučević je istakao i da kada se sa ocem prisećao tog 13. avgusta zaključili su da bi uradili isto.

-Nemam slobodnog vremena, a moj otac još manje od mene. Prisećao sam se ocem 13. avgusta i uradili bismo isto. Mi smo tu bili sa našom strankom. Bilo je zabrinutosti, ali mi bismo opet to uradili, bili smo spremni da branimo našu drugu kuću. Ja sam bio aktivista u tom mesnom odboru, tamo sam se učlanio sa 18 godina. Bilo je policajaca koji su se borili na strani države, da ustanove javni red i mir, ali i onih koje sam video svojim očima koji nisu radili ništa. Kao da se određeni deo policije okrenuo protiv države. Da nije bilo tog broja ispravnih policajaca i pripadnika Kobri bojim se da bi posledice bile mnogo gore što jesu. Ljudi iz Hitne pomoći su odbili da pruže pomoć našim aktivistima samo zato što su pripadnici naše stranke. Oni su prekršili Hipokratovu zakletvu. Da li postoji država na svetu koja ima trpeljiviju policiju od naše? zamislite kako bi prošli da su u Americi ili nekoj evropskoj zemlji. Targetiranje policijaca i njihovih porodica, zbog čega? Zato što su radili svoj posao?

Na pitanje novinarke, osvrnuo se i na Mišu Bačulova.

-Ja o Bačulovu ne znam previše stvari. Znam ga kao čoveka koji je polivao Gradsku kuću fekalijama, koji je išao na moju kuću, a lagao da sam ja išao na njegovu kuću, a kao vrhunac je bilo to što je pokušao da lažira svoje trovanje pred 1.novembar 2025.

Nikada nismo imali bolje uslove za život u Srbiji

Mihailo Vučević poslao je i jasnu poruku mladima.

-Verujte u Srbiju, u svoju državu, da nije u redu blokirati svoju državu, grad. Mi smo mladi, a ja se sećam kako je bilo pre 2012. Sada imamo priliku da se zaposlimo, da zasnujemo poruku. Nikada nismo imali bolje uslove za život u Srbiji.