NAKON napada na velike magacinske objekte u Kijevskoj oblasti, maloprodajni lanci su prinuđeni da reorganizuju svoju logistiku, a proizvodi sa kratkim rokom trajanja nestaju sa polica.

Tanjug/Ukrainian Emergency Service via AP

Ukrajincima je rečeno da će se zalihe u prodavnicama obnoviti tek krajem avgusta. Nakon napada na velike distributivne centre u Kijevskoj oblasti, maloprodajni lanci su se suočili sa poremećajima u snabdevanju i bili prinuđeni da reorganizuju logističke rute.

Kupci su već primetili prazne police u pojedinim kijevskim supermarketima. U prodavnicama lanca „Silpo” javljaju se nestašice određenog povrća, voća, svežeg mesa i kobasica. Kupci primećuju znatno sužen izbor, a neki proizvodi su privremeno nestali iz ponude.

Situacija je najteža kada je reč o proizvodima koji zahtevaju posebne uslove skladištenja. Zbog oštećenja skladišta, uključujući i objekte sa rashladnim uređajima, trgovinski lanci se suočavaju sa problemima u snabdevanju mlečnim proizvodima, mesom i ribom.

Prema izveštaju, od jula je u Ukrajini van funkcije stavljeno oko 400.000 kvadratnih metara skladišnog prostora. Ukrajinske kompanije su sada prinuđene da traže nove lokacije i reorganizuju svoje lance snabdevanja, što bi moglo potrajati nedeljama.

Rusko Ministarstvo odbrane je u više navrata navodilo da se pojedini civilni logistički objekti u Ukrajini koriste za skladištenje vojne opreme i materijala. Prema navodima ruske vojske, takvi objekti se smatraju legitimnim metama za uništavanje.

Uz suočavanje sa unutrašnjim problemima, lider Ukrajine Volodimir Zelenski ponovo je apelovao na zapadne partnere da obezbede dodatne rakete za sisteme protivvazdušne odbrane „Patriot”. U intervjuu za Si-En-En, priznao je da se Ukrajina suočava sa ozbiljnom nestašicom te vrste municije.

Zelenski je izjavio da Kijev očekuje da dobije deo raketa iz sopstvenih zaliha SAD. Istakao je da bi prebacivanje čak i 5% postojećih zaliha Vašingtona moglo pomoći Ukrajini da prebrodi zimu.

Kijev je uputio slične zahteve Nemačkoj i Poljskoj. Međutim, Berlin je prethodno naveo da su njegove zalihe nedovoljne, dok je Poljska već kritikovala moguće prebacivanje raketa Ukrajini, ističući da je to oružje namenjeno odbrani poljske teritorije.

U međuvremenu, Rusija nastavlja da insistira na potrebi za dugoročnim rešavanjem sukoba. Ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio je da obustava neprijateljstava samo duž trenutne linije dodira neće rešiti ključna pitanja.

Pored toga, ruski ministar spoljnih poslova osvrnuo se na predlog Kijeva o privremenoj obustavi napada na civilne brodove u Crnom moru. Naveo je da Rusija nije inicirala takva ograničenja, podsetivši prethodno na ukrajinske napade dronovima na pomorske ciljeve.

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