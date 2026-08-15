Svet

RUSKI ODGOVOR POLJSKOM PREDSEDNIKU: Odustanite od besmislenih izjava

Novosti online

15. 08. 2026. u 20:49

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ŠEF krimskog parlamenta Vladimir Konstantinov pozvao je Poljsku da odustane od svojih besmislenih izjava o Rusiji.

РУСКИ ОДГОВОР ПОЉСКОМ ПРЕДСЕДНИКУ: Одустаните од бесмислених изјава

Foto: Aleksander Kalka/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

- Trenutna konfiguracija poljskih granica, i zapadnih i istočnih, rezultat je ruske velikodušnosti. Upravo to je ono čega bi Poljaci trebalo da se sete, umesto da daju takve pogrešne i besmislene izjave - rekao je on za  RIA Novosti.

Ranije je poljski lider Karol Navrocki rekao da će Poljska pomoći Ukrajini da „pobedi Moskovljane“. On je to nazvao „strateškim interesom“ Varšave.

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