RUSKI ODGOVOR POLJSKOM PREDSEDNIKU: Odustanite od besmislenih izjava
ŠEF krimskog parlamenta Vladimir Konstantinov pozvao je Poljsku da odustane od svojih besmislenih izjava o Rusiji.
- Trenutna konfiguracija poljskih granica, i zapadnih i istočnih, rezultat je ruske velikodušnosti. Upravo to je ono čega bi Poljaci trebalo da se sete, umesto da daju takve pogrešne i besmislene izjave - rekao je on za RIA Novosti.
Ranije je poljski lider Karol Navrocki rekao da će Poljska pomoći Ukrajini da „pobedi Moskovljane“. On je to nazvao „strateškim interesom“ Varšave.
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