Svet

RASTE BROJ MRTVIH: Jezivi prizori u Japanu, nezapamćene padavine napravile haos (VIDEO)

В.Н.

15. 08. 2026. u 10:42

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NAJMANjE osam osoba je poginulo, a pet je povređeno u istočnom delu Japana, nakon što su rekordne padavine pogodile prefekturu Čiba, u blizini glavnog grada Tokija.

РАСТЕ БРОЈ МРТВИХ: Језиви призори у Јапану, незапамћене падавине направиле хаос (ВИДЕО)

Foto: Tanjug/Kota Endo/Kyodo News via AP

Ove padavine, koje su nadležni okarakterisali kao „nezapamćene”, dovele su do prekida u snabdevanju električnom energijom za više od 20.000 domaćinstava, dok je 7.000 putnika provelo noć zarobljeno na tokijskom aerodromu Narita, piše BBC.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Gradovi Čiba i Ičikava počeli su da pozivaju građane da odmah preduzmu mere za zaštitu života, dok su poplavljeni putevi širom prefekture blokirali automobile i izazvali velike saobraćajne gužve, preneo je Kjodo.

Meteorološka agencija izdala je i upozorenje petog nivoa na opasnost od klizišta za nekoliko opština, uključujući Čibu i susednu Ičiharu.

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