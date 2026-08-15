TRI IZRAELSKA VOJNIKA RANJENA U NAPADU HEZBOLAHA: Netanjahuov kabinet se hitno oglasio
KABINET izraelskog premijera Benjamina Netanjahua saopštio je da su tri pripadnika Izraelskih odbrambenih snaga (IDF) teško ranjena u napadu Hezbolaha na području grebena Ali Taher na jugu Libana.
"Hezbolah je jutros prekršio prekid vatre u Libanu napadom na naše vojnike u bezbednosnoj zoni koja štiti izraelske zajednice neposredno preko granice. U napadu Hezbolaha teško su ranjena tri naša vojnika", navodi se u saopštenju kabineta, prenosi Tajms of Izrael.
U saopštenju se dodaje da su IDF odgovorile napadom na sedište Hezbolaha iz kojeg je naređen napad.
Meta je bio objekat u gradu Ansaru, a prema pisanju libanskih medija, u tom napadu poginulo je sedam ljudi, među kojima troje dece i dve žene.
"Tek kasnije IDF su saznale da je Hezbolah namerno smestio civile u taj vojni objekat", tvrdi kabinet.
Libanska državna Nacionalna novinska agencija (NNA) javila je ranije da je najmanje sedmoro ljudi poginulo, a troje je povređeno u jutrošnjem izraelskom vazdušnom napadu na obode grada Ansara u distriktu Nabatije, na jugu Libana.
(Tanjug/Tajms of Izrael)
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