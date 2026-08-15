RUSIJA ODBILA NAJMASOVNIJI NAPAD OVE GODINE: Oboreno 598 ukrajinskih dronova
RUSKO Ministarstvo odbrane saopštilo je danas da je tokom noći protivvazdušna odbrana presrela i uništila 598 ukrajinskih dronova iznad ruskih regiona i voda Azovskog i Crnog mora, prenosi TASS, navodeći da je reč o jednom od "najmasovnijih napada ove godine".
Prema saopštenju ruskog Ministarstva odbrane, dronovi su oboreni iznad Belgorodske, Brjanske, Vladimirske, Voronješke, Kaluške, Kurske, Lenjingradske, Lipecke, Nižnjenovgorodske, Novgorodske, Orlovske, Pskovske, Rostovske, Rjazanske, Smolenske, Tverske i Tulske oblasti, kao i Moskovske oblasti, Krasnodarskog kraja, Republike Krim i iznad Azovskog i Crnog mora.
TASS podseća da je prethodni veliki napad izveden 2. avgusta, kada je, prema ruskim podacima, oboreno 635 dronova.
Najmasovniji napad ove godine, prema ruskim podacima, dogodio se 26. juna, kada je presretnuto i uništeno 660 bespilotnih letelica. Ruske vlasti su 18. juna prijavile 555 oborenih dronova, a 17. maja 556.
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