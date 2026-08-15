DRAMATIČNA NOĆ U HRVATSKOJ: Izbijaju novi požari, pet povređenih životno ugroženo (VIDEO)

VATROGASCI su tokom cele noći branili kuće i vikendice od velikog požara koji je izbio kod Brbinja na Dugom otoku, ali vatra ovog jutra još nije pod kontrolom, saopštile su nadležne službe.

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Gašenje otežavaju nepristupačan i strm teren, kao i gusta makija, a u pomoć su stigli kanaderi, preneo je portal Indeks.

Oko 100 vatrogasaca nalazi se na terenu, uključujući lokalne snage i 50 vatrogasaca sa kopna sa 17 vozila. Tokom noći požar je podeljen na dva kraka, duga oko kilometar i 600 metara.

- Tokom cele noći se radilo na aktivnoj odbrani objekata, s obzirom na to da se radi o ostrvu koje praktično u svakoj uvali ima jednu, dve ili tri kuće i vikendice. Sve je uspešno odbranjeno i nema štete - rekao je zapovednik Vatrogasne zajednice Zadarske županije Matej Rudić.

Vatrogasci su zatražili pomoć dva kanadera, koji su jutros stigli na požarište kako bi pomogli u stavljanju požara pod kontrolu. Dodatne vatrogasne snage takođe pristižu na ostrvo.

Tokom noći izbila su još četiri požara na kopnenom delu Zadarske županije, na području Galovca, Zemunika i Mostara, ali su svi stavljeni pod kontrolu za oko sat i po do dva sata.

Manji požar izbio je jutros i na ostrvu Ižu, gde je brzom intervencijom lokalnih vatrogasaca takođe stavljen pod kontrolu. Očekuju se nove informacije o stanju osoba teško povređenih u požaru na području Omiša.

Prema podacima od petka uveče, četiri osobe, starosti od 18 do 46 godina, sa teškim opekotinama koje zahvataju između 40 i 70 odsto tela, trenutno su hospitalizovana. Još pet osoba je životno ugroženo.

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