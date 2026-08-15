POLICIJA PRONAŠLA 6 TELA: Pucnjava uznemirila komšiluk, brojne patrole na mestu zločina (VIDEO)
PET osoba je ubijeno u seriji pucnjava u okrugu Misoki u Mičigenu, a osumnjičeni za napade pronađen je mrtav nakon opsežne policijske potrage, saopštile su danas vlasti.
Policija je nešto pre podneva po lokalnom vremenu reagovala na dojavu o pucnjavi u kući u okrugu Misoki, oko 270 kilometara severozapadno od Detroita, preneo je AP.
Državna policija Mičigena saopštila je da su na mestu događaja pronađene tri mrtve osobe, dok je još jedna osoba u kritičnom stanju prevezena u bolnicu.
Osumnjičeni Čed Hikman (39) pobegao je pre dolaska policije, navode vlasti.
Tokom potrage za njim, policajci su u drugoj kući pronašli još jednu mrtvu osobu.
Policija je na društvenoj mreži Iks upozorila da je Hikman naoružan i opasan i pozvala građane da mu ne prilaze.
Njegovo vozilo kasnije je pronađeno u šumovitom području u blizini jezera Vitlok, gde su policajci pronašli njegovo telo i telo još jedne osobe.
- Ova situacija je srceparajuća za zajednicu i izazovna za istražitelje koji su uključeni - rekla je poručnica Ešli Miler.
Ona je dodala da će istražitelji tokom cele noći raditi na uviđaju i prikupljanju dokaza na svim mestima događaja. Policija je pozvala građane da izbegavaju područja u kojima su se pucnjave dogodile.
Identiteti i godine žrtava nisu objavljeni dok ne budu obaveštene njihove porodice. Guvernerka Mičigena Grečen Vitmer rekla je da je obaveštena o pucnjavi i da prati situaciju.
BONUS VIDEO: SNIMCI IZ DRONA: Izraelska vojska objavila video udara na iranske sisteme PVO
Preporučujemo
PONOVO PUCNjAVA NA TAJLANDU: Naoružani napadač ubio visokog zvaničnika vlade (VIDEO)
10. 08. 2026. u 08:24
PUCNjAVA ISPRED RESTORANA: Ima mrtvih, istraga u toku
02. 08. 2026. u 09:48
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
ĐOKOVIĆ SAZNAO RIVALA: Evo protiv koga će igrati u drugom kolu Mastersa u Sinsinatiju
Srpski teniser Novak Đoković igraće u drugom kolu mastersa u Sinsinatiju protiv Argentinca Tijaga Tarantea.
14. 08. 2026. u 09:46
HITNO UPOZORENjE ZA VOZAČE U SRBIJI: Opozvana dva popularna Nissan modela zbog rizika od požara i povreda
NA sajtu sistema NEPRO objavljen je opoziv dva modela putničkih vozila marke Nissan zbog bezbednosnih rizika koji mogu dovesti do povreda korisnika, odnosno povećanog rizika od požara.
24. 07. 2026. u 16:00
PUTIN POTPISAO "ZAKON O GRAĐANSKOJ SMRTI" Za Ruse u inostranstvu: "Kazna će ih stići - moraju da shvate!"
RUSKI predsednik Vladimir Putin potpisao je zakon kojim se uvode nova ograničenja za državljane koji žive u inostranstvu, a koje su vlasti osudile za krivična dela ili određene prekršaje.
12. 08. 2026. u 17:59
Komentari (0)