POLICIJA PRONAŠLA 6 TELA: Pucnjava uznemirila komšiluk, brojne patrole na mestu zločina (VIDEO)

PET osoba je ubijeno u seriji pucnjava u okrugu Misoki u Mičigenu, a osumnjičeni za napade pronađen je mrtav nakon opsežne policijske potrage, saopštile su danas vlasti.

Foto: Printskrin/Fejsbuk/UpNorthLive

Policija je nešto pre podneva po lokalnom vremenu reagovala na dojavu o pucnjavi u kući u okrugu Misoki, oko 270 kilometara severozapadno od Detroita, preneo je AP.

Državna policija Mičigena saopštila je da su na mestu događaja pronađene tri mrtve osobe, dok je još jedna osoba u kritičnom stanju prevezena u bolnicu.

Osumnjičeni Čed Hikman (39) pobegao je pre dolaska policije, navode vlasti.

Tokom potrage za njim, policajci su u drugoj kući pronašli još jednu mrtvu osobu.

Policija je na društvenoj mreži Iks upozorila da je Hikman naoružan i opasan i pozvala građane da mu ne prilaze.

Njegovo vozilo kasnije je pronađeno u šumovitom području u blizini jezera Vitlok, gde su policajci pronašli njegovo telo i telo još jedne osobe.

- Ova situacija je srceparajuća za zajednicu i izazovna za istražitelje koji su uključeni - rekla je poručnica Ešli Miler.

Ona je dodala da će istražitelji tokom cele noći raditi na uviđaju i prikupljanju dokaza na svim mestima događaja. Policija je pozvala građane da izbegavaju područja u kojima su se pucnjave dogodile.

Identiteti i godine žrtava nisu objavljeni dok ne budu obaveštene njihove porodice. Guvernerka Mičigena Grečen Vitmer rekla je da je obaveštena o pucnjavi i da prati situaciju.

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