Politika

STUDENTI BLOKADERI I ĐOKIĆ DIREKTNO KRIVI! Univerzitet u Beogradu pao na Šangajskoj listi

V.N.

15. 08. 2026. u 10:12

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TAKO bi nam uništili i srozali i zemlju ukoliko dođu na vlast.

СТУДЕНТИ БЛОКАДЕРИ И ЂОКИЋ ДИРЕКТНО КРИВИ! Универзитет у Београду пао на Шангајској листи

TANJUG/MILOŠ MILIVOJEVIĆ/ b

Univerzitet u Beogradu pao na Šangajskoj listi sada je u grupi univerziteta od 501. do 600. mesta

Na listi top 10 svetskih univerziteta su i Prinston, Oksford, Kolumbija, Univerzitet u Čikagu i Kalifornijski institut za tehnologiju (Kalteh).

U najnovijem rangiranju univerziteti iz kontinentalne Kine ostvarili su posebno zapažen rezultat, navodi se u saopštenju.

Šesnaest kineskih institucija sada se nalazi među 100 najboljih na svetu.

Na evropskom kontinentu najbolje je rangiran Univerzitet Paris-Saclay, na 13. mestu, a sledi ETH Cirih na 19. mestu.

Kada je reč o univerzitetima iz regiona, ove godine pad beleži i Univerzitet u Ljubljani koji je sada u grupi od 601. do 700. mesta dok je lane bio od 501. do 600.

Sveučilište u Zagrebu zadržalo je prošlogodišnji plasaman u grupi od 601. do 700. mesta.

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