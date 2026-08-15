STUDENTI BLOKADERI I ĐOKIĆ DIREKTNO KRIVI! Univerzitet u Beogradu pao na Šangajskoj listi

TAKO bi nam uništili i srozali i zemlju ukoliko dođu na vlast.

TANJUG/MILOŠ MILIVOJEVIĆ/ b

Univerzitet u Beogradu pao na Šangajskoj listi sada je u grupi univerziteta od 501. do 600. mesta

Na listi top 10 svetskih univerziteta su i Prinston, Oksford, Kolumbija, Univerzitet u Čikagu i Kalifornijski institut za tehnologiju (Kalteh).

U najnovijem rangiranju univerziteti iz kontinentalne Kine ostvarili su posebno zapažen rezultat, navodi se u saopštenju.

Šesnaest kineskih institucija sada se nalazi među 100 najboljih na svetu.

Na evropskom kontinentu najbolje je rangiran Univerzitet Paris-Saclay, na 13. mestu, a sledi ETH Cirih na 19. mestu.

Kada je reč o univerzitetima iz regiona, ove godine pad beleži i Univerzitet u Ljubljani koji je sada u grupi od 601. do 700. mesta dok je lane bio od 501. do 600.

Sveučilište u Zagrebu zadržalo je prošlogodišnji plasaman u grupi od 601. do 700. mesta.