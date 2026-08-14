"VLAST NAPADA OTPOR UMESTO AGRESORA" Kasem žestoko udario na Liban

GENERALNI sekretar libanskog militantnog pokreta Hezbolaha Naim Kasem kritikovao je danas libanske vlasti, optuživši ih da se usmeravaju na tu grupu umesto na Izrael, kritikujući okvirni sporazum koji su Liban i Izrael potpisali u junu uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država, nazivajući ga "izraelskim diktatom" koji libanske vlasti potpisuju.

Foto: AP Photo/Majdi Mohammed)

Kasem je optužio libanske vlasti da su se tokom proteklih meseci usredsredile na "napade na otpor umesto na agresora", ocenivši da takva politika odražava druge interese i obaveze, kao i "spoljno starateljstvo", prenosi Al Džazira.

Govoreći o sporazumu koji je usledio posle sukoba sa Izraelom 2024. godine, Kasem je rekao da je njime, prema njegovom tumačenju, predviđeno povlačenje izraelskih snaga i prekid kršenja sporazuma, u zamenu za povlačenje naoružanih pripadnika sa područja južno od reke Litani.

Istovremeno je optužio Izrael da nije ispunio nijednu od tih obaveza.

Kasem je istakao da je Hezbolah sprečio Izrael da ostvari svoje ciljeve i da će nastaviti da sledi svoju politiku, upozorivši da oni koji računaju na predaju "računaju na fatamorganu".

Prema njegovim rečima, sporazum nije doneo nikakav uspeh Bejrutu, već je Izraelu omogućio da dobije ono što želi i nametnuo ustupke na račun libanskog suvereniteta.

Kasem je rekao da se protivljenje sporazumu ne odnosi samo na princip direktnih pregovora, već na njegov celokupan sadržaj, od početka do kraja.

Optužio je SAD da podržavaju Izrael u tom procesu i ocenio da je u Vašingtonu postojao "izraelsko-američki tim" nasuprot libanskom timu koji je, kako je rekao, "podređen".

Generalni sekretar Hezbolaha kritikovao je i ono što je nazvao "izmišljanjem eksperimentalnih zona", postavljajući pitanje kako su libanske vlasti mogle da prihvate takav aranžman.

Prema njegovim rečima, time se vređa libanska vojska, umesto da ona bude garant suvereniteta zemlje.

Kasem je ocenio da je okvirni sporazum lišio Liban prava da tuži Izrael pred sudovima i pozvao libanske vlasti da zauzmu jasan stav prema izjavama izraelskog premijera Benjamina Netanjahua i ministra odbrane Izraela Izraela Kaca, kao i da "povuku pogrešan potez" koji su načinile.

- Ono što se dešava jeste predaja - rekao je Kasem, istakavši da Hezbolah neće prihvatiti nastavak izraelskog narušavanja libanskog suvereniteta niti da Liban postane pod američkim starateljstvom.

(Tanjug)