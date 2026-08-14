Svet

UKRAJINSKI NAPAD NA HIPERMARKET U JENAKIJEVU: Dvoje povređenih, objekat od 8.000 kvadrata izgoreo

Драгана Дрлачић

14. 08. 2026. u 23:30

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DVA civila su povređena u požaru u hipermarketu u Jenakijevu, koji je uništen u napadu ukrajinskih snaga, saopštila je uprava Ministarstva za vanredne situacije DNR.

УКРАЈИНСКИ НАПАД НА ХИПЕРМАРКЕТ У ЈЕНАКИЈЕВУ: Двоје повређених, објекат од 8.000 квадрата изгорео

foto: Dmytro Smolienko / Avalon / Profimedia

- Povređena su dva radnika tržnog centra. Oni su hospitalizovani - navedeno je u saopštenju.

Ukrajinske snage izvele su intenzivni napad na hipermarket „Galaktika“ u noći na petak.
Vatra je zahvatila čitav objekat, površine oko 8.000 kvadratnih metara, a požaru je dodeljen povećani, četvrti stepen složenosti.

Spasioci su u međuvremenu uspeli da ugase otvoreni plamen, ali su tokom intervencije više puta morali da se sklanjaju zbog opasnosti od ponovnih napada.

Kako je za RIA Novosti izjavio predstavnik istražnih organa, brojna oštećenja pretrpeli su skladišni prostori i putnička vozila.

Na mestu napada pronađeni su i fragmenti za koje se pretpostavlja da pripadaju bespilotnim letelicama strane proizvodnje.

Prema navodima ruske strane, kao odgovor na napade na civilno stanovništvo, ruske snage gađaju centre odlučivanja, komandna mesta i objekte koje, kako ukrajinska strana koristi zajedno sa stručnjacima NATO-a.

Ministarstvo odbrane Rusije ranije je saopštavalo da se u tim napadima koriste udarne bespilotne letelice i visokoprecizno oružje dugog dometa.
(Sputnjik)

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