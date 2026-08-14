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NOVI UDAR U ORMUSKOM MOREUZU: Emirati optužili Iran za napad na dva tankera

Драгана Дрлачић

14. 08. 2026. u 23:31

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UJEDINjENI Arapski Emirati optužili su danas Iran da je dronovima napao dva tankera kojima upravlja državna naftna kompanija ADNOC dok su plovili kroz Ormuski moreuz, ocenivši da je reč o aktima piraterije.

НОВИ УДАР У ОРМУСКОМ МОРЕУЗУ: Емирати оптужили Иран за напад на два танкера

Foto: Tanjug/AP

Dva tankera u vlasništvu državne naftne i gasne kompanije Abu Dabija ADNOC napadnuta su sinoć dok su prolazila kroz Ormuski moreuz, saopštila je kompanija, prenosi AP. U napadu niko nije povređen, a "situacija je stavljena pod kontrolu", navodi se u saopštenju.

Centar za pomorske trgovinske operacije Velike Britanije saopštio je da su dva plovila pretrpela manju štetu kada su na njih izvedeni napadi dronovima dok su prolazila kroz Ormuski moreuz. Britanska vojska nije navela da je reč o brodovima kompanije ADNOC, ali izgleda da se radi o istom incidentu.

Ministarstvo spoljnih poslova UAE optužilo je Iran za napade i ocenilo da oni predstavljaju "flagrantno kršenje" principa slobode plovidbe Ujedinjenih nacija.

- Napadi na komercijalne brodove i korišćenje Ormuskom moreuza kao sredstva ekonomskog pritiska ili ucene predstavljaju akte piraterije koje sprovodi iranska Revolucionarna garda- navelo je Ministarstvo.

Iran za sada nije odgovorio na ove optužbe.

(Tanjug)

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