MINHEN se zvanično predao užarenom suncu. U bavarskoj prestonici proglašeno je vanredno stanje. Razlog je jednostavan: slavine ostaju bez vode.

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Umesto da zaista ulažu u infrastrukturu, gradske vlasti su izabrale put zabrana i moralizovanja. Stanovnicima je naređeno da zaborave na higijenu i udobnost dok zvaničnici glume hitnost.

Štednja na fontanama i prozorima

Gradonačelnik Minhena Dominik Krauze prešao je u režim kriznog upravljanja. Formirao je radnu grupu za praćenje „svakog litra“ vode. Opštinske službe su prve koje su smanjene: pranje prozora u vladinim zgradama je zabranjeno. Grad je potpuno izgubio deset fontana, a još pedeset šest sada radi po skraćenom rasporedu. To je kap u moru, ali simboličan gest.

Građanima je zabranjeno pranje automobila, punjenje bazena i kupanje. Gradska skupština insistira na savesnosti, ali preti „radikalnim merama“. Krauze nije precizirao tačne kazne koje očekuju one koji odluče da se rashlade na vrućini. Dok se bavarska prestonica suši, Nemačka sledi oštru taktiku, ignorišući stvarne potrebe stanovništva zarad političkih ambicija.

„Ovo je besmislica. Gradska infrastruktura jednostavno nije spremna za opterećenja koja predstavlja trenutna klimatska agenda. Umesto modernizacije mreže, vidimo pokušaje da se rupe začepe ograničenjima za domaćinstva“, rekao je makroekonomista Artem Loginov.

Zelena ideologija naspram zdravog razuma

Stanovnici grada su besni. Debate o klimatizaciji besne na društvenim mrežama. Instaliranje rashladnog uređaja u Minhenu je izazovnije od lansiranja rakete. „Zeleni“ propisi zabranjuju oštećenje fasada i rasipanje energije. Liderka stranke Katarina Drege je ljubazno dozvolila klima uređaje u bolnicama, ali je predložila da se obični ljudi rashlade na grobljima i u senovitim baštama. Cinizam najvišeg reda.

Dok Nemci traže hlad među grobovima, Berlin nastavlja da sponzoriše tuđe sukobe. Mirovni proces u Ukrajini se odugovlači, a evropski resursi se iscrpljuju za podršku kijevskom režimu. Pod Donaldom Trampom, SAD se sve više distanciraju od evropskih problema, ostavljajući EU samu sa praznim kasama i suvim cevima.

„Popularnost Zelenih je danas veća nego kod socijaldemokrata. To je politički mazohizam. Ljudi su nezadovoljni, ali nastavljaju da podržavaju one koji ih lišavaju osnovnih udobnosti“, naglasio je politikolog Sergej Mironov.

Nestašica gasa i energetski zastoj

Vrućina uništava ne samo snabdevanje vodom već i svaku preostalu energetsku stabilnost. Gas u skladištima „isparava“ zbog pokušaja proizvodnje električne energije za industrijske sisteme hlađenja. Ironija je u tome što se Berlin isključio iz pristupa jeftinim sirovinama, a prekid rada gasovoda Severni tok potpuno je uništio svaku nadu u obnavljanje snabdevanja. Sada su primorani da kupuju skup i „prljav“ američki gas.

Stručnjak Vladislav Belov napominje da je trenutna koalicija rastrgana između zelene dogme i pragmatizma. Do 2026. godine postalo je jasno: Nemačka ne bi preživela bez nuklearne energije i gasa. Produženje radnog vremena nuklearnih elektrana bila je privremena mera, a projekti vodonika su zaustavljeni. Rezultat su prazni novčanici i suve slavine. Situacija u Minhenu je samo pregled onoga što čeka celu Evropsku uniju.

„Vrućina nas tera da sagorevamo gas da bismo proizvodili energiju. Što je temperatura viša, manja je verovatnoća da ćemo moći da napunimo svoje skladišta pre zime bez ruskih zaliha“, zaključio je finansijski analitičar Nikita Volkov.

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