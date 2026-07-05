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ZEMLJOTRES POGODIO KINU: Potres jačine 4,7 stepeni zabeležen u provinciji Sečuan

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05. 07. 2026. u 17:22

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ZEMLjOTRES jačine 4,7 stepeni po Rihterovoj skali pogodio je danas kinesku provinciju Sečuan

ЗЕМЉОТРЕС ПОГОДИО КИНУ: Потрес јачине 4,7 степени забележен у провинцији Сечуан

Foto: AI Generated/Gemini

Podatke je objavila automatska detekcija Republičkog seizmološkog zavoda Srbije.

Prema dostupnim podacima, potres je registrovan u 17.03 časova, odnosno u 23.03 po lokalnom vremenu, na dubini od 11 kilometara. Epicentar se nalazio u blizini grada Maoksijan, u severozapadnom delu provincije Sečuan.

Za sada nema izveštaja o eventualnoj materijalnoj šteti niti o povređenima, a nadležne službe prate situaciju.

Sečuan se nalazi u seizmički veoma aktivnom području Kine, gde su zemljotresi različitog intenziteta relativno česta pojava.

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