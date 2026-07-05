EKSPLOZIJE ODJEKUJU MOSTAROM: Požar zahvatio minska polja - Životi ljudi opasno ugroženi
POŽAR na planini Rujište nadomak Mostara zahvatio je minirani teren, tako da odjekuju detonacije, pa vatra u tom području ne može da se gasi, izjavio je danas zamenik komandira Profesionalne vatrogasne jedinice Mostar Hasan Đipa.
On je dodao da je požar na samom Rujištu stavljen pod kontrolu, prenela je RTRS. Đipa je kazao da trenutno gori u pravcu Velikih Rujišta, na prilazu iz pravca Mostara, gde pucaju mine i upozorio da će životi ljudi biti ugroženi ako se dođe do vatre.
Vatrogasci brane putnu komunikaciju prema Rujištu i prilaz prema naseljima Hum i Potoci. Đipa je rekao da je jutros na terenu delovao avion Er Traktor, ali, kako navodi, mesto gde sada gori ne može da se gasi iz vazduha.
Uvala je puna dima, ništa se ne vidi. Osim toga tu postoji i dalekovod i mreža elekrodsitribucije, tako da je delovanje Er Traktora nemoguće, objasnio je on. Đipa je dodao da je požarom zahvaćen ogroman prostor i da će šteta biti velika. Požar, koji je izbio pre dva dana, približio se danas kućama i vikendicama meštana, preneo je prethodno portal Klix.ba.
Požar se sinoć dodatno rasplamsao zbog čega su se lokalni meštani priključili vatrogascima u gašenju.
(Tanjug)
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