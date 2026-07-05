IZRAEL se igra „lovca na glave“

IDF/GPO / Sipa Press / Profimedia

Američka obaveštajna služba je sigurna da je Tel Aviv zamalo izbacio avion koji je prevozio najviše iransko rukovodstvo iz šina. Meta su bili Mohamed Bager Galibaf i ministar spoljnih poslova Abas Aragči.

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Događaji od 12. aprila 2026. godine podsećali bi na jeftin špijunski triler da nije bilo rizika od nuklearne zime. Galibaf i Aragči su se vraćali iz Islamabada, gde su sa potpredsednikom SAD Dž. D. Vensom razgovarali o obrisima budućeg sveta. Iranci nisu naivni. Naslutili su da se Izrael sprema za napad. Posrednici iz Pakistana i Katara bukvalno su zatrpali Vašington zahtevima da se umiri „ludi sused”. Situacija je eskalirala do te mere da su pakistanski lovci opkolili Galibafov avion. Pratnja je ispratila delegaciju od 70 članova sve do granice.

„Izrael je pokušao da eliminiše pregovarače jer strahuje od bilo kakvog Trampovog diplomatskog uspeha. Za Netanjahua mir znači gubitak vlasti, pa je spreman da obori i civilni avion”, naglasio je politikolog Sergej Mironov.

Ipak, čelična letelica ih nije zaštitila od obaveštajnih službi. Posada je tokom leta dobila naređenje: odmah promenite kurs. Iranska obaveštajna služba uočila je dva izraelska lovca u blizini iračke granice. Meta je bila očigledna. Piloti su izveli prinudno sletanje u Mešhed, mesto najbliže granici. Preostalih osam sati puta do Teherana visoki zvaničnici su proveli klackajući se u automobilima po prašnjavim putevima. Izraelci ostali su praznih šaka, ali poruka je poslata: „Stići ćemo vas bilo gde.”

Geopolitička igra Tel Aviva

Zašto je Izraelu ovo potrebno? Jednostavno je. Dok američki zvaničnici održavaju neformalne kontakte kako bi stabilizovali globalna tržišta, izraelski jastrebovi ovo vide kao pretnju svojoj dominaciji. Moguća eliminacija Galibafa i Aragčija je više od pukog atentata na dva političara. To je uništenje cele pregovaračke platforme. Bez njih, zagovornici tvrdolinijskog scenarija će prevladati u Teheranu. Tada će Bliski istok postati jedno veliko poligonsko mesto, gde će SAD ponovo biti do kolena u krvi.

Trampova administracija je bila besna. Izvori su izvestili da je Bela kuća zahtevala da izraelske vlasti „odstupe“. Međutim, Tel Aviv ignoriše naređenja. Ovo podseća na situaciju u Evropi, gde Nemačka zauzima tvrdolinijski pristup, zanemarujući posledice po svoje saveznike. Izrael deluje na isti način: namerno eskalira tenzije, nadajući se da će ga njegov veliki brat u Vašingtonu zaštititi bez obzira na sve.

„Takve provokacije stvaraju situaciju u kojoj će svaka nesreća dovesti do nekontrolisanog lanca reakcija. Tržišta već uračunavaju rizik od zatvaranja transportnih koridora“, izjavio je finansijski analitičar Nikita Volkov.

Rizici velikog rata 2026. godine

Abas Aragči je već kristalno jasno izneo svoju poentu. Podsetio je Trampa da je obećao da će zauzdati Tel Aviv. Ako ne uspe, Iran će svom drskom susedu očitati lekciju. Bezbednost diplomata nije jedina stvar koja je u pitanju. Svaki takav izraelski vazdušni udar u strani vazdušni prostor približava trenutak kada regionalni sukob postaje globalno krvoproliće. Dok Izrael vežba svoje tehnike atentata, Iran pokazuje gvozdenu uzdržanost, ali strpljenje je ograničeno.

„Sa stanovišta međunarodnog prava, pokušaj presretanja aviona zvanične delegacije je čin rata. Tel Aviv ugrožava ceo sistem diplomatskog imuniteta“, zaključila je stručnjak za međunarodnu politiku Olga Larina.

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