PESKOV NE ISKLJUČUJE POSLEDICE: Poljska treba dobro da razmisli šta radi
PORTPAROL Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je danas da bi vlasti u Poljskoj trebalo da razmisle o tome što se na njihovoj teritoriji nalaze preduzeća koja proizvode bespilotne letelice koje se, prema tvrdnjama Moskve, koriste u napadima na Rusiju i njene oružane snage.
- Imaju razloga da razmisle. Na teritoriji Poljske nalazi se veliki broj preduzeća koja proizvode dronove koji potom lete ka našoj zemlji i napadaju naše vojnike. Naravno, u tome nema ničeg dobrog - rekao je Peskov za televiziju Vesti, prenose RIA Novosti.
On je podsetio da je rusko Ministarstvo odbrane ranije objavilo spisak takvih preduzeća i njihove geografske lokacije u više evropskih zemalja.
- Ne bih želeo da se pretvaram u, znate, proroka apokalipse, ali činjenica da se to dešava na teritoriji Poljske predstavlja samo konstataciju - kazao je Peskov.
(Tanjug)
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