DOMINACIJA U NOVOJ POBEDI! Bivši igrači Zvezde i Partizana postali heroji nacije!
Sjajne partije pružili su Bruno Kaboklko i Jago dos Santos u ubedljivom trijmfu Brazilaca.
Bivši košarkaši Partizana i Crvene zvezde, Bruno Kaboklo i Jago dos Santos, predvodili su Brazil ka ubedljivoj pobedi nad Venecuelom (103:88) u gostima u meču petog kola Grupe C američkih kvalifikacija za Svetsko prvenstvo u Kataru 2027.
"Selesao" je novim trijumfom stigao do maksimalnog skora 5-0 u prvoj kvalifikacionoj rundi, zbog čega su izabranici Aleksandra Petrovića već posle prve grupne faze širom otvorili put ka plasmanu na Mundobasket naredne godine.
Nekadašnji centar crno-belih je postigao čak 22 poena uz pet skokova, a doskora omaleni plejmejker tima sa Malog Kalemegdana 20 poena uz neverovatnih 13 asistencija i šest uhvaćenih lopti.
Venecuela, koja je ovaj meč kao domaćin odigrala u kolumbijskom Kaliju, ima učinak 1-3 i boriće se sa Čileom (1-4) do kraja prve grupne faze za prolaz dalje.
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