Nesreće

KARAMBOL KOD NIŠA: Sedmoro povređenih, od toga troje dece!

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05. 07. 2026. u 17:37

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SEDAM osoba, među kojima troje dece, povređeno je danas u saobraćajnoj nezgodi kod Niša, rečeno je Tanjugu u Ministarstvu unutrašnjih poslova.

КАРАМБОЛ КОД НИША: Седморо повређених, од тога троје деце!

Foto: N. Živanović

Povređeni su prevezeni u Kliničko bolnički centar Niš, a kako saznaje Tanjug, oni nisu životno ugroženi i u toku je dijagnostika.

Do saobraćajne nezgode na putu kod Niša došlo je oko 14.55, a u njoj su učestvovala dva putnička vozila niških registarskih oznaka marki "reno" i "alfa romeo".

Uviđaj je u toku, a saobraćaj u prekidu.

O saobraćajnoj nezgodi obavešteno je Osnovno javno tužilaštvo u Nišu.

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