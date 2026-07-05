KARAMBOL KOD NIŠA: Sedmoro povređenih, od toga troje dece!
SEDAM osoba, među kojima troje dece, povređeno je danas u saobraćajnoj nezgodi kod Niša, rečeno je Tanjugu u Ministarstvu unutrašnjih poslova.
Povređeni su prevezeni u Kliničko bolnički centar Niš, a kako saznaje Tanjug, oni nisu životno ugroženi i u toku je dijagnostika.
Do saobraćajne nezgode na putu kod Niša došlo je oko 14.55, a u njoj su učestvovala dva putnička vozila niških registarskih oznaka marki "reno" i "alfa romeo".
Uviđaj je u toku, a saobraćaj u prekidu.
O saobraćajnoj nezgodi obavešteno je Osnovno javno tužilaštvo u Nišu.
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