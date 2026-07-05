IZRAEL NA PRSTU OKIDAČA! Vojska najavila brz udar ako Hezbolah povuče pogrešan potez
NAČELNIK Generalštaba izraelske vojske Ejal Zamir obišao je danas trupe na jugu Libana i obećao „brzi napad” ako Hezbolah prekrši primirje, preneli su izraelski mediji.
- Teroristička organizacija Hezbolah, uz iransko finansiranje i smernice, decenijama gradi podzemne tunele u ovom području kako bi ugrozila severne zajednice. Naše snage sada kontrolišu ključna područja iznad zemlje, kao i ove rute pod zemljom - rekao je Zamir vojnicima u blizini tvrđave Bofor koju su nedavno zauzele izraelske snage, preneo je Tajms of Izrael.
Prema njegovim rečima, libanska vojska je dužna da ispuni svoju obavezu prema potpisanom sporazumu i da deluje na čišćenju područja od terorista Hezbolaha.
- Istovremeno, izraelske trupe će nastaviti da odlučno deluju kako bi uklonile pretnje sa libanske teritorije i spremne su da pređu na brzi napad ako se prekrši primirje - kazao je Zamir, prenosi Tanjug.
(Politika onlajn)
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