Svet

IZRAEL NA PRSTU OKIDAČA! Vojska najavila brz udar ako Hezbolah povuče pogrešan potez

P. Đurđević

05. 07. 2026. u 16:58

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NAČELNIK Generalštaba izraelske vojske Ejal Zamir obišao je danas trupe na jugu Libana i obećao „brzi napad” ako Hezbolah prekrši primirje, preneli su izraelski mediji.

ИЗРАЕЛ НА ПРСТУ ОКИДАЧА! Војска најавила брз удар ако Хезболах повуче погрешан потез

Foto: Menahem KAHANA/AFP/Profimedia

- Teroristička organizacija Hezbolah, uz iransko finansiranje i smernice, decenijama gradi podzemne tunele u ovom području kako bi ugrozila severne zajednice. Naše snage sada kontrolišu ključna područja iznad zemlje, kao i ove rute pod zemljom - rekao je Zamir vojnicima u blizini tvrđave Bofor koju su nedavno zauzele izraelske snage, preneo je Tajms of Izrael.

Prema njegovim rečima, libanska vojska je dužna da ispuni svoju obavezu prema potpisanom sporazumu i da deluje na čišćenju područja od terorista Hezbolaha.

- Istovremeno, izraelske trupe će nastaviti da odlučno deluju kako bi uklonile pretnje sa libanske teritorije i spremne su da pređu na brzi napad ako se prekrši primirje - kazao je Zamir, prenosi Tanjug.

(Politika onlajn)

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