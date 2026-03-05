Svet

DRAMATIČAN TRENUTAK UDARA NA AZERBEJDŽANSKI AERODROM: Ima povređenih, Baku se hitno oglasio i zapretio odgovorom (VIDEO)

Новости онлине

05. 03. 2026. u 10:25

PROJEKTILI i dronovi koji su doleteli iz pravca Irana pali su danas na područje aerodroma u azerbejdžanskoj enklavi Nahčivan i u njegovoj okolini, potvrdio je za Rojters izvor blizak vladi Azerbejdžana.

ДРАМАТИЧАН ТРЕНУТАК УДАРА НА АЗЕРБЕЈЏАНСКИ АЕРОДРОМ: Има повређених, Баку се хитно огласио и запретио одговором (ВИДЕО)

Foto: X

Prema istom izvoru, nakon incidenta izbio je požar, a vlasti bi uskoro trebalo da objave zvanično saopštenje. Za sada nije jasno koliko je projektila i dronova palo na to područje.

Prema prvim informacijama, u udaru drona na područje aerodroma povređene su dve osobe.

Na društvenim mrežama pojavili su se snimci udara. Aerodrom se nalazi oko 10 kilometara od granice sa Iranom.

Nahčivan je azerbejdžanska eksklava odvojena od ostatka zemlje teritorijom Jermenije, a graniči se sa Iranom i Turskom.

Azerbejdžan: Povređena dva civila, jedan dron pao pored škole

Azerbejdžan je optužio Iran da je ispalio dva drona na njegovu teritoriju, pri čemu su povređena dva civila, i saopštio da je pozvao iranskog ambasadora kako bi mu uputio snažan protest.

Ministarstvo spoljnih poslova Azerbejdžana navelo je da je jedan dron pao na aerodrom u Nahčivanu, u blizini granice sa Iranom, dok je drugi pao u blizini jedne škole.

U saopštenju se osuđuju napadi, od Irana se traži objašnjenje i navodi da Azerbejdžan zadržava pravo da preduzme „odgovarajuće mere odgovora“.

Za sada nema neposrednog komentara iz Irana.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Netanjahu čekao GLUPOG predsednika SAD da počne ovaj rat
Svet

0 0

"Netanjahu čekao GLUPOG predsednika SAD da počne ovaj rat"

POLITIKU američkog predsednika Donalda Trampa prema Iranu, u sredu je oštro kritikovao demokratski senator Kris Van Holen. U videu koji je objavio na platformi "Iks", posle zatvorenog brifinga američke administracije za Senat, naveo je kako smatra da nemaju jasan plan za rat koji su započeli.

04. 03. 2026. u 17:07

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SPEKTAKL! Lalatovićev Pazar protiv njegove Zvezde za mesto u polufinalu Kupa Srbije

SPEKTAKL! Lalatovićev Pazar protiv "njegove" Zvezde za mesto u polufinalu Kupa Srbije