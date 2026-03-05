DRAMATIČAN TRENUTAK UDARA NA AZERBEJDŽANSKI AERODROM: Ima povređenih, Baku se hitno oglasio i zapretio odgovorom (VIDEO)
PROJEKTILI i dronovi koji su doleteli iz pravca Irana pali su danas na područje aerodroma u azerbejdžanskoj enklavi Nahčivan i u njegovoj okolini, potvrdio je za Rojters izvor blizak vladi Azerbejdžana.
Prema istom izvoru, nakon incidenta izbio je požar, a vlasti bi uskoro trebalo da objave zvanično saopštenje. Za sada nije jasno koliko je projektila i dronova palo na to područje.
Prema prvim informacijama, u udaru drona na područje aerodroma povređene su dve osobe.
Na društvenim mrežama pojavili su se snimci udara. Aerodrom se nalazi oko 10 kilometara od granice sa Iranom.
Nahčivan je azerbejdžanska eksklava odvojena od ostatka zemlje teritorijom Jermenije, a graniči se sa Iranom i Turskom.
Azerbejdžan: Povređena dva civila, jedan dron pao pored škole
Azerbejdžan je optužio Iran da je ispalio dva drona na njegovu teritoriju, pri čemu su povređena dva civila, i saopštio da je pozvao iranskog ambasadora kako bi mu uputio snažan protest.
Ministarstvo spoljnih poslova Azerbejdžana navelo je da je jedan dron pao na aerodrom u Nahčivanu, u blizini granice sa Iranom, dok je drugi pao u blizini jedne škole.
U saopštenju se osuđuju napadi, od Irana se traži objašnjenje i navodi da Azerbejdžan zadržava pravo da preduzme „odgovarajuće mere odgovora“.
Za sada nema neposrednog komentara iz Irana.
